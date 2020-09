A Star Is Born ha segnato il debutto alla regia di Bradley Cooper (che è pure il protagonista): ecco quali sono le location del film con anche Lady Gaga.

Il 17 aprile del 2017, per la prima volta nella sua carriera, Bradley Cooper si è messo dietro la macchina da presa e ha diretto il suo primo film: A Star Is Born. Il successo avuto dalla pellicola è stato enorme: ha ricevuto otto nomination ai Premi Oscar 2019 (tra le quai quella per il Miglior Film) e si è aggiudicato la statuetta per la Miglior Canzone, Shallow, scritta e cantata dalla coppia di protagonisti, Lady Gaga e Bradley Cooper (oltre che essere il regista è anche il protagonista maschile della pellicola). Vediamo ora quali sono le location di A Star Is Born.

A Star Is Born: le location del film

Come detto in precedenza, le riprese del film sono iniziate il 17 aprile del 2017. La città che ha ospitato Bradley Cooper, Lady Gaga e tutti gli addetti ai lavori vari della pellicola è Los Angeles.

A star is born

Il The Greek Theatre è il luogo dove i due protagonisti si esibiscono per la prima volta con la loro Shallow. Il primo incontro tra i due protagonisti avviene invece in un bar. Qual è nella realtà? Il The Virgil.

Tra le varie location di A Star Is Born a Los Angeles troviamo poi anche il Sper A Foods a Glassell Park, l’Empire Polo Club e il The Regent Theatre.

A Star Is Born: il cast del film

Oltre ai due già citati protagonisti, Bradley Cooper e Lady Gaga, nel cast di A Star Is Born troviamo anche Andrew Dice Clay, Dave Chappelle, Sam Elliott, Anthony Ramos, Rafi Gavron, Michael Harney e Helsey.

Per Lady Gaga questo film ha rappresentato il debutto come attrice protagonista: aveva già lavorato nel mondo del cinema ma non aveva mai avuto il ruolo principale.