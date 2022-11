Lady Gaga e Bradley Cooper sono i protagonisti di A Star Is Born: le canzoni che compongono la colonna sonora sono fantastiche.

A Star In Born lo conosciamo tutti come uno dei migliori film del 2018, capace anche di vincere il Premio Oscar per la Miglior Canzone (Shallow, ndr) ma, non a caso, è anche uno dei dischi più venduti dello stesso anno oltre che essere una delle colonne sonore di un film più amate di sempre: un successo davvero straordinario. Ma quali sono le canzoni di A Star Is Born? Ecco la colonna sonora completa del film con protagonisti Lady Gaga e Bradley Cooper.

Le canzoni di A Star Is Born: la colonna sonora completa

Qui di seguito la colonna sonora di A Star Is Born, le canzoni del film del che hanno saputo conquistare sia il pubblico che la critica. Non c’è solo l’amatissima Shallow cantata da Lady Gaga:

A star is born

Intro – 0:20

Bradley Cooper – Black Eyes – 3:03 (Cooper, Lukas Nelson)

Somewhere Over the Rainbow (feat. Lady Gaga) (dialogue) – 0:42 (Harold Arlen, E.Y. Harburg, Claire Louise Whittleston)

Fabulous French (feat. Bradley Cooper, Lady Gaga, Anthony Ramos e D.J. “Shangela” Pierce) (dialogue) – 0:19

Lady Gaga – La Vie en rose – 2:59 (Louiguy, Édith Piaf)

I’ll Wait for You (feat. Bradley Cooper e Lady Gaga) (dialogue) – 0:19

Bradley Cooper – Maybe It’s Time – 2:39 (Jason Isbell)

Parking Lot (feat. Bradley Cooper e Lady Gaga) (dialogue) – 0:31

Bradley Cooper – Out of Time – 2:52 (Cooper, Nelson)

Bradley Cooper – Alibi – 3:03 (Gaga, Cooper, Nelson)

Trust Me (feat. Bradley Cooper e Lady Gaga) (dialogue) – 0:32

Lady Gaga e Bradley Cooper – Shallow – 3:35 (Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt)

First Stop, Arizona (feat. Bradley Cooper e Lady Gaga) (dialogue) – 0:10

Lady Gaga e Bradley Cooper – Music to My Eyes – 3:19 (Gaga, Nelson)

Lady Gaga e Bradley Cooper – Diggin’ My Grave – 3:57 (Paul Kennerley)

I Love You (feat. Bradley Cooper e Lady Gaga) (dialogue) – 0:19

Lady Gaga – Always Remember Us This Way – 3:30 (Gaga, Natalie Hemby, Hillary Lindsey, Lori McKenna)

Unbelievable (feat. Lady Gaga e Rafi Gavron) (dialogue) – 0:28

How Do You Hear It? (feat. Bradley Cooper e Lady Gaga) (dialogue) – 0:14

Lady Gaga – Look What I Found – 2:55 (Gaga, Mark Nilan Jr., Nick Monson, Paul “DJWS” Blair, Nelson, Aaron Raitiere)

Memphis (feat. Bradley Cooper e Lady Gaga) (dialogue) – 0:24

Lady Gaga – Heal Me – 3:16 (Gaga, Nilan, Monson, Blair, Julia Michaels, Justin Tranter)

Lady Gaga e Bradley Cooper – I Don’t Know What Love Is – 2:57 (Gaga, Nelson)

Vows (feat. Lady Gaga) (dialogue) – 0:17

Lady Gaga – Is That Alright? – 3:11 (Gaga, Nilan, Monson, Blair, Raitiere)

SNL (feat. featuring Alec Baldwin, Donald King, Michael Mancini e Gena Rositano) (dialogue) – 0:13

Lady Gaga – Why Did You Do That? – 3:04 (Gaga, Diane Warren, Nilan, Monson, Blair)

Lady Gaga – Hair Body Face – 3:22 (Gaga, Nilan, Monson, Blair)

Scene 98 (feat. Bradley Cooper e Lady Gaga) (dialogue) – 0:35

Lady Gaga – Before I Cry – 4:18 (Gaga, Nilan, Monson, Blair)

Bradley Cooper – Too Far Gone – 1:26 (Cooper, Nelson)

Twelve Notes (feat. Lady Gaga e Sam Elliott) (dialogue) – 1:03

Lady Gaga e Bradley Cooper – I’ll Never Love Again (Film Version) – 4:41 (Gaga, Hemby, Lindsey, Raitiere)

Lady Gaga – I’ll Never Love Again (Extended Version) – 5:28 (Gaga, Hemby, Lindsey, Raitiere)

