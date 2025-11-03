Grande Fratello 2025 in crisi: calano gli ascolti e Mediaset valuta di cancellare il doppio appuntamento. Simona Ventura potrebbe annunciare la decisione in diretta.

Il Grande Fratello di Simona Ventura non sta decollando come sperato. Nonostante momenti di caos nella Casa e dopo un inizio promettente, gli ascolti sono rapidamente calati e ora Mediaset starebbe valutando una decisione drastica: dire addio al doppio appuntamento settimanale. L’indiscrezione arriva proprio mentre il reality più longevo della tv italiana tenta di riconquistare l’interesse del pubblico.

Ascolti in calo e pubblico in fuga

L’edizione 2025 del Grande Fratello, condotta per la prima volta da Simona Ventura, doveva rappresentare un “ritorno alle origini” dello storico format. Tuttavia, dopo un debutto vicino al 20% di share, il programma ha visto una discesa costante negli ascolti, fino a toccare un preoccupante 13% nell’ultima puntata.

La redazione del reality di Canale 5, ha così tentato il tutto per tutto, anche con dinamiche almeno sulla carta accattivanti, come il recente ingresso nella Casa di Valentina, la compagna di Domenico D’Alterio. Neanche questa scelta, però, sarebbe riuscita a ravvivare l’interesse. L’esperimento del doppio appuntamento – il lunedì e il giovedì in prima serata – continua a non dare i risultati sperati.

Mediaset pronta al taglio: cosa succede al Grande Fratello

Stando a quanto scrive oggi Novella2000, secondo quanto riportano le guide tv Mediaset, giovedì 6 novembre il reality non dovrebbe andare in onda. Al suo posto, infatti, sarebbe programmato il film Il conte di Montecristo. Un cambio che lascia intuire la volontà dell’azienda di ridimensionare il format, almeno temporaneamente.

Nessuna conferma ufficiale è arrivata per ora né da Mediaset né dalla padrona di casa, ma le fonti vicine alla produzione parlano di una decisione ormai imminente. La comunicazione ufficiale potrebbe arrivare già stasera, in occasione della nuova puntata in diretta del Grande Fratello, quando Simona Ventura dovrebbe aggiornare il pubblico sulle prossime mosse del programma.