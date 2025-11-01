Al Grande Fratello scoppia il caos: durante la festa di Halloween, Simone ubriaco ribalta un tavolino e sfiora la rissa con Omer.

Dopo il crollo degli ascolti nell’ultima puntata, il Grande Fratello è tornato al centro delle polemiche. Durante la festa di Halloween, le tensioni sono esplose: l’ingresso di Valentina Piscopo ha riacceso i sospetti su un possibile accordo strategico con il compagno Domenico D’Alterio. In questo clima teso, complice qualche bicchierino di troppo, Simone De Bianchi ha perso il controllo e ha ribaltato un tavolino. Ecco cosa è successo.

Rissa sfiorata al Grande Fratello: cosa è successo durante la festa di Halloween

Nel corso della serata, Simone De Bianchi ha iniziato a farneticare, esprimendo in modo confuso i suoi pensieri e parlando apertamente del suo interesse per Anita Mazzotta: “Il mio pensiero è che io posso uscire domani, perché tanto io le risposte che dovevo avere nella vita ce le ho avute, quello che dovevo recuperare nella mia vita l’ho avuto. Qui dentro al GF a me mi interessa di Anita, che a lei però interessa Jonas e a lui interessa lei. Che ci sto a fare qui dentro io? Basta. Il mio pensiero è quella ragazza lì, la penso dal secondo giorno che sto qui dentro. Io poi voglio tanto bene a Jonas e non gli farò mai guerra per una donna. A me è bastato uno sguardo per capire se mi interessava“.

Poco dopo, si è scontrato con Grazia Kendi, rea di aver accusato Domenico e Valentina di creare dinamiche preordinate. Ma la serata non è finita qui.

Il tavolino ribaltato e la rabbia di Omer

Dopo l’acceso confronto, Simone De Bianchi ha alzato ulteriormente i toni, fino al gesto estremo che ha scioccato tutti: ha ribaltato il tavolino del giardino davanti agli occhi increduli degli altri concorrenti.

Immediata la reazione furiosa di Omer Elomari, che ha urlato: “Ma che cavolo stai dicendo? Che cavolo stai facendo? Come ti permetti di fare questa roba? È un’ora che dici cavolate e adesso fai questo?“.

Il giovane ha cercato di giustificare il proprio comportamento dicendo: “Ok, ho ribaltato il tavolo, amen. Mi prendo la responsabilità del gesto che ho fatto. In una maniera mia ho sfogato la mia rabbia“. A difenderlo, tra pochi, c’è stato Jonas Pepe: “Sì ha ribaltato il tavolo e allora? Lui avrà sbagliato, ma Grazia gli ha urlato contro e non lo faceva parlare. Lui era esasperato e non riusciva a parlare e quindi ha fatto quel gesto forte“,

Ecco, il video della scena diventato virale su X: