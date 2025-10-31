Simona Ventura, nuova batosta al Grande Fratello: cos’è successo dopo l’ultima mossa

Gli ascolti del Grande Fratello crollano dopo l’ultima puntata: tensioni tra Valentina e Domenico e nuovi colpi di scena.

Nonostante i nuovi colpi di scena e l’ingresso a sorpresa di un’ospite molto attesa, la puntata di ieri sera del Grande Fratello non ha convinto il pubblico. Gli ascolti del reality show di Canale 5 sono infatti crollati, segnando una nuova flessione nonostante la doppia messa in onda settimanale. Ma cosa sta accadendo davvero nella Casa più spiata d’Italia?

Gli ascolti del Grande Fratello crollano ancora

Il Grande Fratello, condotto quest’anno da Simona Ventura, continua a far discutere. La nuova edizione, interamente dedicata a concorrenti Nip, aveva promesso un ritorno all’autenticità e alle emozioni vere. Tuttavia, dopo la puntata di giovedì 30 ottobre, i dati Auditel raccontano una realtà diversa: il programma ha totalizzato solo 1.620.000 spettatori, pari al 13.1% di share, perdendo il confronto con la fiction di Rai 1 Noi del Rione Sanità, che ha conquistato 2.769.000 spettatori e il 17.7% di share.

Un risultato deludente, soprattutto considerando che da questa settimana il reality ha introdotto il doppio appuntamento settimanale per cercare di ravvivare l’interesse del pubblico. “Nonostante i contenuti forti, qualcosa sembra non funzionare” ha commentato un analista televisivo. I fan, intanto, si dividono tra chi chiede più leggerezza e chi invece spera in dinamiche più autentiche e meno costruite.

Nel frattempo, Mediaset non ha ancora confermato la data della finale, anche se alcune indiscrezioni parlano del 15 dicembre come possibile chiusura del programma, poco prima delle festività natalizie.

Valentina torna nella Casa e Domenico esplode

A movimentare la serata è stato l’ingresso di Valentina, la compagna di Domenico D’Alterio, protagonista di uno dei triangoli più discussi del reality. Dopo le tensioni delle ultime settimane, la ragazza è rientrata nella Casa come ospite per “vederci chiaro”. “Io penso che sia una questione di principio” ha dichiarato in diretta, “Voglio capire cosa sta accadendo davvero“.

La reazione di Domenico non si è fatta attendere. Ironico ma visibilmente provato, ha esclamato: “Grazie Simona, mi hai fatto un bellissimo regalo… facciamo che entra lei ed esco io?“. Un commento che ha strappato un sorriso al pubblico ma ha lasciato trasparire il disagio del concorrente.

L’atmosfera si è fatta subito tesa, con Valentina intenzionata a rimanere qualche giorno per osservare le dinamiche tra il compagno e Benedetta, con cui negli ultimi giorni si è creata una forte complicità.