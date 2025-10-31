“Un bicchiere di vino al giorno”: il segreto di salute di Pamela Prati

Pamela Prati svela il suo segreto a base di vino rosso contro il reflusso. L’intervento a La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo.

Pamela Prati ha lasciato tutti a bocca aperta nella puntata del 31 ottobre 2025 di La Volta Buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo. Mentre Simona Ventura ha preso una nuova batosta al Grande Fratello, nello studio Rai si parlava di eterna giovinezza e salute con un ospite d’eccezione, il professor Silvio Garattini, 96 anni. Ma a catalizzare l’attenzione del pubblico è stata proprio la showgirl, che ha svelato un inaspettato segreto legato al suo benessere.

Pamela Prati e il vino rosso: il segreto per il reflusso gastroesofageo

Intervenendo a La Volta Buona nel dialogo con il professor Silvio Garattini, la showgirl Pamela Prati ha voluto ricordare una figura fondamentale per la sua salute: “Professore, io ho avuto una grande nutrizionista, che oggi non c’è più. Lei mi ha salvato la vita, perché io soffrivo di reflusso gastroesofageo e con l’alimentazione lei proprio lei mi ha fatto rinascere e mi dava un bicchiere di vino rosso ogni giorno“.

Un dettaglio che ha subito incuriosito Caterina Balivo, che le ha chiesto: “Ma tu continui a berlo?“. Senza esitazioni, la risposta la Prati è stata netta: “Sì“. Le risate non sono mancate quando Luca Barbareschi in studio ha ironizzato chiedendo se lo bevesse “la mattina presto“, facendo scattare l’ilarità generale.

La replica del professore Garattini

A riportare l’attenzione sul piano scientifico è stato il professor Silvio Garattini, che ha voluto chiarire la posizione della medicina rispetto al consumo di alcol: “Ognuno è libero di fare quello che ritiene più corretto e opportuno. Però non c’è dubbio che l’OMS ha detto che l’alcool è cancerogeno, come le sigarette, la soglia è zero“.

Un’affermazione netta, che ha smorzato l’entusiasmo attorno al bicchiere quotidiano di Pamela Prati, ricordando che, sebbene ogni persona sia libera di seguire il proprio stile di vita, l’alcol resta una sostanza potenzialmente pericolosa, anche in piccole quantità.