Elisabetta Canalis in versione “coniglietta di Playboy”: il look di Halloween sui social

Elisabetta Canalis sorprende tutti con un costume da coniglietta di Playboy per Halloween: ecco il post sui social dell’ex Velina.

Messo da parte il gossip del flirt con Alvise Rigo, Elisabetta Canalis torna al centro dell’attenzione per un motivo completamente diverso: il suo travestimento di Halloween. L’ex velina, oggi 47enne, ha scelto un costume da coniglietta di Playboy che ha lasciato tutti senza fiato, guadagnandosi in poche ore il titolo di regina indiscussa della notte delle streghe.

Elisabetta Canalis regina di Halloween: il travestimento da coniglietta di Playboy

Da Los Angeles, dove Halloween è una festa molto sentita, Elisabetta Canalis ha deciso di sorprendere i suoi follower con un outfit tanto sexy quanto elegante: la coniglietta di Playboy.

Il body nero, arricchito da foglie in rilievo e trasparenze strategiche, mette in risalto le sue curve mozzafiato. A completare il look, una maschera nera da coniglietta cattiva che aggiunge un tocco ironico e provocante.

La reazione degli utenti sui social

A 47 anni, Elisabetta Canalis continua a stupire per fascino e presenza scenica. Il suo look di Halloween è stato accolto come un vero e proprio evento sui social, dimostrando che l’ex velina ha ancora tutte le carte in regola per rubare la scena.

Lei, sicura di sé, lancia la sua sfida: “Cosa sarete per Halloween?“. Ma per molti utenti la risposta è scontata: ha già vinto lei. I commenti parlano chiaro: “Regina“, “Ciaone“, “Svenuto“, “OMG“, e anche “Vorrei essere quel vestito“.

Sul Corriere, in un’intervista del 2 settembre 2022, in merito alla sua bellezza, l’ex Velina ha dichiarato: “Ho sempre usato il mio corpo per lavorare, se metto un bikini o una lingerie, sto lavorando, tutto qui. Ma chi mi conosce bene sa che la vera Elisabetta è quella che combatte, che sta sul ring e si sporca. Quella che si infila la t-shirt al rovescio e se ne accorge più tardi“.