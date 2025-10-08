Elisabetta Canalis e Alvise Rigo di nuovo insieme: la coppia non teme il gossip

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo insieme a Milano, tra sorrisi e complicità. La nuova coppia non teme il gossip.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono stati immortalati insieme a Milano, confermando quello che ormai sembrava più di una semplice amicizia. Le immagini, pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi, mostrano la showgirl e l’ex rugbista – oggi modello e attore – in sella a una moto, complici e sorridenti. La notizia ha subito acceso i riflettori sul nuovo legame tra i due, nato sul set del reality Netflix Physical: da 1 a 100.

Le foto che parlano da sole

Secondo quanto riporta il magazine diretto da Alfonso Signorini, Elisabetta e Alvise “Non hanno paura del gossip“, e sembrano ormai vivere questa nuova fase della loro vita alla luce del sole.

Le immagini pubblicate da Chi mostrano la coppia durante una giornata milanese, tra spostamenti in moto e momenti di quotidianità. Non si tratta di un semplice incontro tra colleghi: la naturalezza con cui la Canalis siede dietro Rigo, il sorriso che le illumina il volto e il modo rilassato con cui lui guida raccontano molto più di mille parole.

Elisabetta Canalis

“Tra loro c’è un’intesa evidente” scrive il settimanale, sottolineando come entrambi sembrino perfettamente a proprio agio anche di fronte ai paparazzi. Dopo anni di vita a Los Angeles, dove vive con la figlia, Elisabetta sembra aver ritrovato in Italia un legame autentico.

Dal set di Physical a una storia vera

Il primo incontro tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo risale proprio al set del reality Physical: da 1 a 100, dove la complicità è nata quasi per gioco. Alvise, ex atleta diventato volto televisivo, avrebbe conquistato la showgirl con la sua spontaneità.

Secondo Chi, i due hanno continuato a frequentarsi anche dopo la fine delle riprese, alternando momenti insieme tra Italia e Stati Uniti. Nessuna dichiarazione ufficiale per ora, ma i gesti parlano chiaro.