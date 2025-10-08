“È cambiato tutto”: dopo mesi di dolore arriva la svolta per Nicola Carraro

Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, ha voluto rendere partecipi i suoi seguaci e quelli della moglie, di una notizia molto importante.

Negli ultimi mesi Mara Venier e Nicola Carraro hanno raccontato le difficoltà di salute affrontate dall’uomo. Adesso, a quanto pare, sembra poterci essere un grande sospiro di sollievo. A confermarlo è stato il noto imprenditore che tramite un video social ha voluto rassicurare tutti con tanto di “dimostrazione” fisica mentre saliva le scale.

Nicola Carraro, la salute del marito di Mara Venier

Nel corso delle ultime settimane, anzi, degli ultimi mesi, la salute di Nicola Carraro, marito di Mara Venier, è stato un argomento delicato. La Zia della Tv, ma anche il diretto interessato, non hanno mai nascosto le difficoltà che stavano affrontando e che hanno portato l’imprenditore ad avere gravi problemi di mobilità che lo hanno fatto finire anche in sedia a rotelle.

L’uomo, oltre a qualche acciacco vario, aveva dovuto fare i conti con in’ernia del disco che aveva decisamente peggiorato il suo stile di vita. Adesso, però, le cose sembrano decisamente cambiate e ha comunicarlo è stato proprio il buon Nicola sui social.

“È cambiato tutto”: l’annuncio

Tramite un video condiviso su Instagram, Carraro si è mostrato davanti a delle scale e per far vedere i suoi progressi fisici ha deciso di salire tutti i gradini: “Le cure di mia moglie e l’aria di Roma mi hanno fatto rinascere”, ha scritto l’uomo a corredo del post. Nella clip mostrata, il buon Nicola con grande gioia ed emozione ha anche aggiunto: “È cambiato tutto ragazzi. Risalgo persino le scale”. Sebbene nella clip Carraro sia sembrato affaticato, i progressi rispetto a qualche tempo sembrano essere evidenti. Si tratta indubbiamente di una bellissima notizia per lui e per la Venier dopo tanti mesi di dolore e cattivi pensieri.