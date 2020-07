Chi è Nicola Carraro, il marito di Mara Venier?

Tutte le curiosità sul produttore Nicola Carraro, marito di Mara Venier ed ex suocero di Simona Ventura: tra vita privata e un patrimonio invidiabile…

Lo conosciamo come produttore cinematografico, oltre che come marito di Mara Venier e, ogni tanto, il suo nome viene associato a quello di Simona Ventura. Ma chi è Nicola Carraro? Conosciamo meglio l’imprenditore di successo che si definisce ex editore, ex produttore Cinematografico, ex cittadino delle Turks and Caicos Islands, golfista, milanista e fan accanito di Mara Venier.

Nicola Carraro: biografia

Nato il 1 febbraio 1942 (Acquario), il suo nome è legato a film di successo di cui è stato il produttore (ha prodotto, ad esempio, Amori miei, Cristo si è fermato ad Eboli) ma nella prima fase della sua carriera c’è stata l’editoria. Nipote di Angelo Rizzoli, comincia ad appena 20 anni nell’azienda di famiglia, la Rizzoli Editore, dove rimane (e fa carriera) fino al 1974, quando abbandona.

L’anno successivo acquista la Sperling & Kupfer e ne diventa il presidente. Solo nel 1977 inizia a interessarsi anche al cinema alla produzione di film.

Per molti anni ha vissuto a Turks e Caicos, fino al 2006, quando torna nel nostro Paese per…amore (di Mara)!

Nicola Carraro e Mara Venier

Sebbene non sia più un ragazzino, è piuttosto attivo sui social: anche se la sua pagina Facebook è privata (e il suo Twitter non è aggiornato), su Instagram non si risparmia tra video e tante foto con la moglie, a dimostrazione della profonda stima e amore che li lega. Non mancano delle frasi d’effetto e provocatorie, che ci mostrano un carattere piuttosto deciso e forte.

Ovviamente, non ci è dato sapere il patrimonio di Nicola Carraro, ma possiamo azzardare supporre che sia piuttosto elevato. Soprattutto se teniamo conto della sua cospicua eredità di famiglia di diversi miliardi in lire.

Nicola Carraro: vita privata

Prima di Mara, Nicola Carraro e la prima moglie, Adonella Colonna, sono stati sposati dal 1963 al 1980. Le due donne, nonostante i cliché, avevano uno splendido rapporto (Adonella ci ha lasciati nel 2005). Da lei, il 1 febbraio 1942, Nicola Carraro ha avuto un figlio, Gerò (ex compagno di Simona Ventura) e due figlie, Ginevra e Giada. Il rapporto tra Gerò e papà Nicola, però, sembra un po’ burrascoso.

Mara Venier e il marito, invece, non hanno avuto dei figli loro – ma anche lei ne ha avuti da relazioni precedenti. Quando si sono conosciuti, è stato subito amore: “Mi ha salvata da quella sensazione di incompletezza che mi faceva soffrire“, ha raccontato la conduttrice a Gente.

Il loro primo incontro? “Mio cugino Angelo e sua moglie avevano organizzato una cena a quattro a Forte dei Marmi. All’epoca, Mara era all’apice del successo. Quando la vidi, mi ricordai che anni prima Jerry Calà mi aveva detto che sapeva cucinare bene pasta e fagioli. Così glielo dissi. Mi guardò malissimo e le restai antipatico per il resto della serata. Alla fine, ci siamo sposati“, raccontò Carraro a Visto.

Dove vive Nicola Carraro?

Grande affezionato al mare dei Caraibi, torna molto spesso sulla sua isola di Providenciales. Mara, che non vuole mai seguirlo, dopo alcune settimane di lontananza, sente la sua mancanza e quindi Nicola torna di buon grado accanto alla sua amata.

Mara e Nicola vivono quindi separati: sarà questo il loro segreto?

