La signora della domenica Rai, Mara Venier, ha una casa da far invidia a Roma, con un attico e una vista spettacolare; ecco com’è!

Mara Venier si è regalata una casa da sogno, nell’ottobre 2018, nel centro di Roma. Il punto di forza di quest’abitazione, infatti, è il panorama che si vede dall’ampio terrazzo, dove si vede il Vittoriano, il Cupolone e una miriade di tetti e monumenti della Capitale. La conduttrice Rai, insieme al marito Nicola Carraro, hanno voluto sistemarsi per bene; ma scopriamo come si presenta questa dimora veramente stupefacente!

La casa di Mara Venier com’è?

Un attico da 200 metri quadri in pieno centro: l’abitazione di Mara Venier è decisamente spettacolare, ed era un sogno nel cassetto per lei e il marito, che se lo sono regalato dopo averlo tanto desiderato. Ecco il panorama indescrivibile a parole (con Mara che fa le pulizie):

Non ci sono invece moltissime foto degli interni della casa (ma se ci sono esterni così il resto sarà un capolavoro!), a parte qualche scorcio che è visibile nelle foto postate sul profilo Instagram di Mara Venier.

Il più delle volte vediamo la conduttrice è insieme al marito Nicola Carraro oppure con la sua famiglia al completo. Lei è molto affezionata anche al suo nipotino, che è ancora molto piccolo, che compare molto spesso insieme a lei in foto e in video.

Dalle poche immagini che ci sono possiamo vedere dei mobili antichi, con lampade e oggetti di grande bellezza; ma anche quadri che raffigurano foto di Mara. Infine in altre è possibile vede anche il letto di casa (in cui Mara gioca con il nipotino).

La sala da pranzo e il salotto di Mara Venier

Attraverso dei video condivisi in occasione del Natale ma pure di momenti con la famiglia, è possibile sbirciare anche in quella che è la sala da pranzo di casa Venier. Un ambiente unico che porta fino al salotto, il tutto circondato da grandi vetrate. Un luogo in cui spesso Mara riunisce i suoi affetti, come accaduto per esempio in occasione di uno dei compleanni della figlia Elisabetta:

Grazie al profilo del marito Nicola abbiamo anche una veduta di giorno:

Altri dettagli sulla casa

Sappiamo invece che l’appartamento è munito anche di box auto e cantina, come risultava nel cartello per la vendita della casa.

