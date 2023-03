Quali sono le migliori frasi sul sorriso? Ne abbiamo selezionate alcune, che sono una carezza per il corpo e l’anima.

Le frasi sul sorriso possono essere dedicate a se stessi o agli altri e hanno tutte uno scopo importante: capire il potere della risata. Affrontare le gioie e i dolori dell’esistenza quotidiana provando a non buttarsi giù è fondamentale: ecco una selezione di aforismi per ricordarci che “un giorno senza un sorriso è un giorno perso“.

Le più belle frasi sul sorriso

Sorridere è fondamentale, sempre e comunque. Non stiamo dicendo di praticare una sorta di yoga della risata dal mattino fino alla sera, si rischierebbe una segnalazione alle forze dell’ordine nel giro di un paio di minuti, ma di provare a prendere la vita con più leggerezza. Solitamente, al solo leggere la parola sorriso o ridere e le relative declinazioni la bocca inizia ad allargarsi, quasi a voler dare maggiore enfasi alla parola oppure per adeguarsi ad essa. Provare per credere. Di seguito, una selezione di frasi sul sorriso:

Ridi sempre, ridi, fatti credere pazzo, ma mai triste. Ridi anche se ti sta crollando il mondo addosso, continua a sorridere. Ci son persone che vivono per il tuo sorriso e altre che rosicheranno quando capiranno di non essere riuscite a spegnerlo. (Roberto Benigni)

Ogni sorriso ti rende ogni giorno più giovane. (Proverbio Cinese)

Un giorno senza un sorriso è un giorno perso. (Charlie Chaplin)

Continua a sorridere, perché la vita è una cosa bella e c’è tanto da sorridere. (Marilyn Monroe)

Le rughe dovrebbero semplicemente indicare il posto dove erano i sorrisi. (Mark Twain)

Come ti vidi mi innamorai. E tu sorridi perché lo sai. (Arrigo Boito)

Il sorriso è alla bellezza, quello che il sale è alle vivande. (Carlo Dossi)

Se hai solo un sorriso, dallo alle persone che ami. (Maya Angelou)

La guerra è un gioco che si gioca sorridendo. Se non sai sorridere, sogghigna. Se non sai sogghignare levati di mezzo, finché puoi. (Winston Churchill)

I giovani sorridono senza motivo. È uno dei loro principali motivi di fascino. (Oscar Wilde)

Un sorriso è una curva che raddrizza ogni cosa. (Phyllis Diller)

Era così triste che sorrideva con un labbro solo. (Jules Renard)

Non piangere per un uomo che ti ha lasciato; il prossimo forse cadrà per il tuo sorriso. (Mae West)

Siamo felici perché sorridiamo e non viceversa. (William James)

Il modo migliore di mostrare i denti è con un sorriso. (Henry Miller)

Un sorriso è il mezzo scelto per ogni ambiguità. (Herman Melville)

Il derubato che sorride, ruba qualcosa al ladro, ma chi piange per un dolore vano, ruba qualcosa a se stesso. (William Shakespeare)

Io mi sento un uomo fortunato, è inutile negarlo. Lo sono, lo resto. Come fai a non sentirti fortunato quando incontri un sorriso, quando sorridi? (Ezio Bosso)

Un sorriso costa meno dell’elettricità, ma dà più luce. (Abbé Pierre)

La curva più bella di una donna è il suo sorriso. (Bob Marley)

Ridi ogni volta che puoi: è una medicina a buon mercato. (George Gordon Byron)

Due sorrisi che si avvicinano finiscono col diventare un bacio. (Victor Hugo)

Chi non ride mai non è una persona seria. (Fryderyk Chopin)

Si ama per un sorriso, per uno sguardo, per una spalla. (Marcel Proust)

Non sorridiamo perché qualcosa di buono è successo, ma qualcosa di buono succederà perché sorridiamo. (Proverbio Giapponese)

Ridi e il mondo riderà con te, piangi e piangerai da solo. (Ella Wheeler Wilcox)

Indossa un sorriso e avrai amici; indossa un broncio e avrai rughe. (George Eliot)

Una bella risata è il sole in casa. (William Makepeace Thackeray)

Che un sorriso possa aggiungere un filo alla sottile rete della vita. (Laurence Sterne)

Sorridi, respira e procedi lentamente. (Thích Nhất Hạnh)

Il mio sorriso è la mia forza e la mia maschera. (Rufino Blanco Fombona)

Colui che sorride quando le cose vanno male, ha già trovato qualcuno cui dare la colpa. (Arthur Bloch)

L’ipocrita è un ragazzo che va a scuola col sorriso sulle labbra. (John Garland Pollard)

Voglio veder ridere. Un cristiano non ha alcun motivo per essere triste e ne ha tanti per essere contento. (Ignazio di Loyola)

C’è solo una regola da ricordare: ridi di tutto e dimenticati di tutti. (Anna Frank)

Troppo spesso sottovalutiamo il potere di un tocco, un sorriso, una parola gentile, un orecchio in ascolto, un complimento sincero, o il più piccolo atto di gentilezza, che hanno tutti il potenziale per cambiare una vita. (Leo Buscaglia)

Credo nel potere del riso e delle lacrime come antidoto all’odio e al terrore. (Charlie Chaplin)

Sorridi allo specchio. Fallo ogni mattina e inizierai a vedere una grande differenza nella tua vita. (Yoko Ono)

Frasi sul sorriso di una donna: citazioni da dedicare

Gli aforismi sul sorriso sono tanti, alcuni più riflessivi e altri divertenti. In ogni modo, al centro della scena c’è sempre l’importanza di questo gesto che all’apparenza sembra inutile o riservato solo a determinati momenti della vita.

Una donna può velarsi il volto con un sorriso. (Khalil Gibran)

La vita è breve. Rompi le regole, perdona velocemente, bacia lentamente, ama profondamente, ridi incontrollabilmente e non rimpiangere mai ciò che ti ha fatto sorridere. (Mark Twain)

Non tradire chi ti sorride: potrebbe avere la morte nel cuore e regalarti ugualmente un po’ di vita. (Jim Morrison)

Ci son persone che vivono per il tuo sorriso e altre che rosicheranno quando capiranno di non essere riuscite a spegnerlo. (Roberto Benigni)

Quel che il Sole è per i fiori, i sorrisi lo sono per l’umanità. (Joseph Addison)

Solo chi ha pianto molto può apprezzare la vita nelle sue bellezze, e ridere bene. (Oriana Fallaci)

Credo fermamente che il sorriso sia l’accessorio più bello che una donna possa indossare. (Audrey Hepburn)

Guarda indietro e sorridi dei pericoli passati. (Walter Scott)

Un sorriso sempiterno è molto più stucchevole di un cipiglio continuo. Quello spazza via ogni possibilità, questo ne suggerisce mille. (Oscar Wilde)

Un sorriso non dura che un istante, ma nei tuoi ricordi può essere eterno. (Friedrich Schiller)

Toglimi il pane, se vuoi toglimi l’aria… ma non togliermi il tuo sorriso. (Pablo Neruda)

Colei i cui sorrisi e le lacrime sono altrettanto adorabili può comandare il cuore di tutti. (Johann Kaspar Lavater)

Ripenso al tuo sorriso e per me è come lo scorgere l’acqua limpida per caso tra i sassi di un greto. (Eugenio Montale)

I sorrisi avvicinano più dei passi e aprono più porte delle chiavi. (Ezio Bosso)

Chi sa ridere è padrone del mondo. (Giacomo Leopardi)

Ci sono tre cose da cui bisogna guardarsi: lo zoccolo di un cavallo, il corno di un toro e il sorriso di un inglese. (Seumas Macmanus)

Il sorriso dell’uomo è una speranza delusa. (Xavier Forneret)

La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo. (Jim Morrison)

Prima di mettere su il broncio, verifica se non ci sono sorrisi disponibili. (Jim Beggs)

Il riso è il sole che scaccia l’inverno dal volto umano. (Victor Hugo)

Il modo migliore per superare le difficoltà è attaccarle con un magnifico sorriso. (Robert Baden-Powell)

Io amo e vivo in silenzio ma dietro ogni sorriso nascondo una lacrima di dolore. (Jim Morrison)

Una persona la si capisce dalla sua risata. (Fëdor Dostoevskij)

L’arte della vita sta nell’imparare a soffrire e nell’imparare a sorridere. (Hermann Hesse)

Regala un sorriso quando tu hai voglia di piangere. (Alessandro Manzoni)

La bellezza è potere; un sorriso è la sua spada. (Charles Reade)

Sorridi sempre, anche se è un sorriso triste, perché più triste di un sorriso triste c’è la tristezza di non saper sorridere. (Jim Morrison)

Gli autori più spiritosi producono il sorriso più impercettibile. (Friedrich Nietzsche)

Trova un minuto per pensare, trova un minuto per pregare, trova un minuto per ridere. (Madre Teresa di Calcutta)

