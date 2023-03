Nozze di diamante: quanti anni sono, come festeggiare e cosa regalare ai due sposi capaci di raggiungere questo traguardo.

Le nozze di diamante rappresentano un traguardo importante nella vita di una coppia. In questa occasione si celebrano infatti ben 60 anni di matrimonio. Un anniversario che permette di festeggiare, con i propri amici e parenti, l’amore, la fedeltà e la complicità che si sono consolidati tra i due coniugi nel corso degli anni. Sono poche le coppie che riescono a raggiungere questa pietra miliare, e per questo motivo le nozze di diamante rappresentano un momento di molto importante, non solo per la coppia stessa, ma anche per la famiglia e gli amici più cari. In questo articolo scopriremo il significato e l’origine di questo anniversario e alcune idee per celebrare un traguardo straordinario.

Quanti anni sono le nozze di diamante?

Come abbiamo già avuto modo di accennare, le nozze di diamante si raggiungono con i 60 anni di matrimonio, un traguardo che supera di ben dieci anni quello delle nozze d’oro. Proprio per questo motivo l’anniversario in questione assume il nome di una pietra preziosa solida e luminosa, che simboleggia perfettamente un amore che è strato capace di superare tutti gli ostacoli.

Coppia anziani

Da cosa nasce questa tradizione? Secondo una ricostruzione popolare ma largamente accettata dagli appassionati di matrimoni, le nozze adamantine vanno a ricollegarsi direttamente con la storia della corona britannica. In particolare, con quella della regina Vittoria, che regnò sulla Gran Bretagna dal 1837 al 1901. Dopo la morte del marito, la regina aveva deciso infatti di ritirarsi dalla vita pubblica, causando un certo malcontento tra la popolazione. Per questo motivo gli inglesi decisero di anticipare il tradizionale Giubileo di Diamante, con cui si festeggia il settantacinquesimo anniversario del re o della regina regnante, al sessantesimo anno. Da qui, per tradizione, il diamante è diventato il simbolo del sessantesimo anniversario anche delle coppie sposate.

Come festeggiare i 60 anni di matrimonio

Abbiamo visto cosa rappresentano le nozze di diamante. Proviamo adesso a scoprire come festeggiarle, partendo dal colore da scegliere. Generalmente per questo traguardo si predilige un colore che declini nel bianco, per richiamare la purezza di un sentimento immortale e per conferire un tono di eleganza e di eternità ai festeggiamenti. Dovrà essere questo colore a prevalere dunque nelle decorazioni, negli accessori, nella torta e nelle bomboniere.

Per celebrare a meglio il traguardo la coppia, magari aiutata dai parenti più cari, può dunque seguire questi semplici passaggi:

– scegliere la location ideale, che può essere una sala da cerimonie o anche una villa o un agriturismo;

– acquistare l’abbigliamento più adatto, elegante ma sobrio;

– inviare gli inviti ai propri familiari e agli amici più cari;

– scegliere le bomboniere e i confetti.

Esattamente gli stessi passaggi che servono per organizzare un matrimonio. I dettagli devono però essere a discrezione della coppia, che potrà scegliere di rinnovare le promesse con un rito specifico, o invece optare per qualcosa di più semplice, limitandosi a un ricevimento per pochi intimi.

Cosa regalare ai festeggiati?

Come per ogni altro traguardo raggiunto da una coppia sposata, la scelta dei regali deve essere ovviamente fatta pensando alla coppia specifica. Potrebbe bastare, ad esempio, partecipare all’evento per regalare ai due festeggiati la più grande gioia.

Se però non ci si volesse presentare a mani vuote, si può optare per un diamante (ovviamente) o qualcosa che si ricolleghi al tema della festa, o anche per qualcosa di meno impegnativo: oggetti per la casa, un elettrodomestico, poltrone reclinabili. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta e la decisione dovrà essere presa pensando al benessere dei due sposi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG