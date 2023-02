Cos’è il Bonus figli disabili 2023, a chi spetta e come è possibile presentare domanda all’Inps per poterlo ricevere.

Tra le iniziative per le famiglie presenti nella manovra 2023 del governo Meloni non manca anche il Bonus figli disabili, già presente nel 2021 e lo scorso anno. Un bonus le cui domande possono partire dal 1° febbraio 2023 e possono essere avanzate per due mesi, fino al 31 marzo. Si tratta di un contributo per i genitori dei figli affetti di disabilità che rispettano determinati requisiti. Ha validità di un anno e una cadenza mensile, per un massimo fino a 500 euro al mese.

Cos’è e come funziona il bonus figli 2023

Il contributo è una delle misure rivolte al sostegno delle famiglie in difficoltà, in particolare ai genitori alle prese con le spese extra derivanti dalla disabilità di un almeno un proprio figlio. Per poterlo richiedere i genitori devono far parte di un nucleo monoparentale (famiglie con un solo genitore). In caso di presenza di due genitori, uno dei due non deve far parte del nucleo familiare, secondo i criteri utilizzati per il calcolo dell’Isee.

Oltre al requisito sopra citato, il genitore richiedente il bonus deve essere disoccupato o deve essere un lavoratore dipendente con un reddito massimo di 8145 euro all’anno, o un autonomo con un reddito minore ai 4800 euro annui. In alternativa, deve essere monoreddito, ossia deve ricavare l’intero reddito esclusivamente dalla propria situazione lavorativa o dalla pensione. Deve inoltre abitare con il figlio disabile in questione.

Lo stesso figlio deve rispettare determinati criteri. In particolare, deve essere a carico del genitore (quindi non indipendente a livello economico) e deve possedere una disabilità riconosciuta non inferiore al 60%. Infine, chi presenta la domanda non deve superare l’Isee di 3000 euro.

A quanto ammonta e come richiederlo

Per quanto riguarda l’ammontare del bonus, come abbiamo detto può arrivare a un massimo di 500 euro al mese. Per quanto riguarda genitori disoccupati o monoreddito con figli ini disabilità si parte da un importo pari a 150 euro al mese. Qualora i figli siano due, si sale a 300. Solo una famiglia con più di due figli disabili, in presenza degli altri requisiti richiesti, ha diritto all’importo massimo, come i precedenti esente da tasse.

Per poter richiedere il bonus bisogna fare accesso al portale dell’Inps tramite Spid o Cart d’identità elettronica, avanzando in autonomia la domanda nell’apposita sezione. In alternativa è possibile contattare il Contact center dell’Inps telefonando al numero verde 803 164 (gratis da telefono fisso) o il numero 06 164 164 (dedicato alla telefonia mobile, con pagamento che differisce in base alla propria tariffa). Inoltre, è possibile rivolgersi anche agli istituti di patronato per poter avanzare la richiesta attraverso i loro servizi telematici.

Qualora ci fosse un eccesso di richieste, superiore alle risorse stanziate, l’Inps ha già spiegato che darà priorità ai richiedenti con un valore Isee più basso. Una volta avvenuta l’accettazione della richiesta, l’erogazione avverrà una volta al mese per un anno intero, fino al gennaio del 2023. Per maggiori informazioni ti invitiamo a visitare il sito dell’Inps.

