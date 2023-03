In occasione del Salone del Mobile 2023, Armani apre le porte della sua sede storica: il meraviglioso Palazzo Orsini.

La casa di moda di proprietà di Giorgio Armani ha deciso di aprire le porte della sua sede storica. Stiamo parlando di Palazzo Orsini che, in occasione del Salone del Mobile 2023, accoglierà i visitatori per la presentazione della nuova collezione Casa firmata dalla maison.

Salone del Mobile 2023: Armani apre le porte di Palazzo Orsini

In occasione del Salone del Mobile 2023, in scena a Milano dall’8 al 23 aprile, la casa di moda di Giorgio Armani ha deciso di aprire le porte della sua sede storica. Stiamo parlando del meraviglioso Palazzo Orsini, situato in via Borgonuovo 11, a cinque minuti a piedi da Brera. L’edificio, considerato tra le dimore nobiliari più prestigiose del capoluogo lombardo, è stato iniziato nella seconda metà del Seicento dai Secco-Borrella. E’ stata la famiglia Orsini, però, a portare a termine la costruzione e a stabilirvisi nel 1662. In seguito, la dimora venne ceduta ai principi Pio di origine spagnola che vi rimasero fino al 1918. E’ a questi ultimi che si deve l’aspetto attuale del palazzo, che presenta una facciata neoclassica progettata a metà Ottocento da Luigi Clerichetti.

Non solo, sempre di questo periodo sono le finestre con le eleganti cornici e gli architravi, i timpani e le lunette del piano nobile. Gli interni riccamente decorati, realizzati da Luigi Canonica e affrescati da Andrea Appiani con il motivo Amore trionfante, risalgono al 1787, mentre il cortile principale con colonne tuscaniche binate è del Seicento. La maison di Giorgio Armani ha preso possesso di Palazzo Orsini il 18 settembre 1996 e in altre occasioni importanti aveva già concesso l’ingresso ai non addetti ai lavori.

Salone del Mobile 2023: Armani apre Palazzo Orsini per il Fuorisalone

Armani ha deciso di aprire le porte di Palazzo Orsini per il Fuorisalone del Salone del Mobile 2023. In questa occasione, la maison presenterà le novità della collezione Casa. Gli ospiti avranno la possibilità di accedere al piano nobile, completamente affrescato, dove sono conservati alcuni mobili di preziosa fattura. La visita si sposterà poi nel cortile principale, interamente porticato e decorato a stucco, dove verrà esposta la linea outdoor.

