Quali sono le uova di Pasqua più gettonate del 2023? Fortunatamente non ci sono solo quelle firmate dagli influencer.

La Pasqua 2023 si sta avvicinando e, come vuole la tradizione, la corsa alle uova è partita da qualche giorno. Tra le più gettonate, neanche a dirlo, ci sono quelle firmate dagli influencer, ma quest’anno ci sono anche altri temi che riscuotono parecchio successo: ecco quali sono.

Uova di Pasqua degli influencer: quali sono le più gettonate?

Come accade da qualche anno a questa parte, le uova di Pasqua firmate dagli influencer occupano gran parte degli scaffali dei supermercati. Le aziende dolciarie, che più e chi meno, si sono piegate alle richieste del mercato e hanno accettato di piazzare i volti dei personaggi che vanno più di moda sulle loro creazioni pasquali. Alcuni scelgono di farlo per beneficenza o presunta tale, altri per puro business. Sta di fatto che sui social l’hashtag #uovadipasqua2023 sta spopolando: solo su TikTok conta oltre 160 milioni di visualizzazioni.

Al momento, tra le uova di Pasqua degli influencer più gettonate c’è ClioMakeUp. Al suo interno, stando a quanto riferiscono sui social, c’è una bella spazzola portatile. Subito dopo troviamo quello di Fedez, che vanta sorprese di ogni genere, tra cui spillette, anelli per il cellulare e porta-cellulare. Parecchio desiderato è anche l’uovo di Elettra Lamborghini, che anche quest’anno si presenta in quattro formati, tutti con carta maculata. Le soprese? Box metalliche, penne e lucchetti. Nel 2023 i fan di Chiara Ferragni resteranno delusi: le uova che si trovano in commercio sono quelle dello scorso anno. L’imprenditrice ha deciso di non fare concorrenza al marito.

Uova di Pasqua 2023, non solo influencer: gli altri ‘temi’ desiderati

Fortunatamente, le uova di Pasqua 2023 più gettonate non sono solo quelle firmate dagli influencer. Tra i temi che hanno spopolato nei mesi scorsi, dalle serie tv alla moda, mancano all’appello soltanto Mercoledì Addams e Mare Fuori. In commercio si trovano opere dolciarie pasquali dedicate a: Emily in Paris, Stranger Things, Trono di Spade, Mandalorian, Bing, Hello Kitty, Keith Haring, Minions, Diabolik, Dragon Ball, Dolce & Gabbana, Indovina chi?, Twister, Uno, Milan, Inter, Fiorentina, Juve, Spiderman, Avatar, Thun, Ty, My Hero Academia, Minions, Winx, Jurassic Park e Disney princess. Le sorprese, ovviamente, sono a tema.

