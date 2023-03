Se siete soliti utilizzare TikTok, è molto probabile che abbiate già sentito l’espressione FYP. Scopriamo tutto su questo termine.

L’espressione FYP è ormai conosciuta da tutti coloro che usano TikTok, ma cosa significa davvero? Per i più giovani che utilizzano quotidianamente il social più amato dalla generazione Z, la parola non sarà un mistero. Per tutte le altre persone, però, potrebbe essere ancora un mistero. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo termine che ancora oggi potrebbe essere un mistero per alcune persone.

Origini : è una parola nata con lo sviluppo di TikTok.

: è una parola nata con lo sviluppo di TikTok. Quando si usa : per intendere la “pagina per te” di TikTok. Letteralmente significa “For You Page”.

: per intendere la “pagina per te” di TikTok. Letteralmente significa “For You Page”. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di FYP

ragazza telefono smartphone

In molti video che circolano su TikTok è presente l’hashtag #fyp, ma cosa significa? Questa espressione sta per “For You Page” e dunque in italiano si traduce come “pagina per te”. Tale pagina è quella che viene visualizzata non appena si apre l’applicazione di TikTok sul proprio smartphone.

È chiaro quindi che la maggior parte dei tiktoker sperano di portare i propri contenuti proprio in questa sezione. Riuscire a portare i video in tale sezione, infatti, significa raggiungere un pubblico molto vasto sul social network.

La presenza di una pagina “Per Te” è una caratteristica peculiare di TikTok. Sulla maggior parte delle piattaforme infatti si visualizzano post di persone e pagine che si seguono attivamente. Qui invece la maggior parte del tempo si passa sulla FYP dove ci sono video che secondo l’algoritmo del social dovrebbero piacere all’utente.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere al meglio il significato di questa espressione:

“Ho condiviso un video su TikTok con l’hashtag FYP nella speranza che venga visualizzato da un maggior numero di persone”.

“I contenuti presenti nella mia FYP sono quasi tutti tutorial di cucina: si vede che amo destreggiarmi ai fornelli eh”.

“I video POV vanno alla grande nella FYP di tantissimi ragazzini”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG