Nel gergo di TikTok ci sono molte parole che solo i più giovani conoscono. Una di queste è di certo POV, acronimo di “point of view”.

Il termine POV è un trend nei video di TikTok e di Instagram, per questo si tratta di una parola molto conosciuta tra i giovani. La parola POV, come è già capitato a molti altri acronimi e abbreviazioni, è ormai entrata a far parte dello slang dei social. Proprio per questo chi appartiene alla generazione Z la utilizza anche nella vita di tutti i giorni con i proprio conoscenti. Chi non frequenta questi social, però, potrebbe non conoscerne il significato e trovarsi confuso quando gli capita di leggere questo termine sul web.

POV è l’acronimo di “point of view” e quindi significa letteralmente “punto di vista”. Negli ultimi tempi sta diventando sempre più popolare sui social in quanto si tratta di un trend di video virali. In realtà questo termine è utilizzato nel mondo del cinema e dello sport da sempre ed indica un tipo di ripresa in prima persona.

Origini : dal mondo del cinema e dello sport dove indica un tipo specifico di ripresa con una prospettiva in prima persona.

: dal mondo del cinema e dello sport dove indica un tipo specifico di ripresa con una prospettiva in prima persona. Quando si usa : per indicare un tipo di ripresa in prima persona. Nel presente è diffusa sui social per indicare una specifica tendenza di video realizzati su argomenti specifici che mostrano un determinato punto di vista.

: per indicare un tipo di ripresa in prima persona. Nel presente è diffusa sui social per indicare una specifica tendenza di video realizzati su argomenti specifici che mostrano un determinato punto di vista. Lingua : è acronimo del termine inglese “point of view”.

: è acronimo del termine inglese “point of view”. Diffusione: lo utilizzano gli esperti di regia e, nella sua valenza più social, i più giovani.

Il significato di POV

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tiktok/

L’acronimo POV (“point of view”) si utilizza da sempre nel mondo della regia in quanto rappresenta una tecnica di ripresa. In italiano l’acronimo significa “punto di vista” ed è usato nell’industria cinematografica e nello sport quando si mostrano scene attraverso gli occhi di un personaggio.

La parola, però, nel presente ha preso anche una connotazione diversa e molto più popolare soprattutto tra i giovani e sui social. Oggi quando si utilizza il termine POV si intendono in genere dei video TikTok o Instagram che hanno specifiche caratteristiche. Di solito si tratta di video divertenti in cui i creator si cimentano in imitazioni di qualcuno prendendo ispirazione da persone e fatti noti a tutti e stereotipati. Questo genere di contenuti sono veri meme che hanno lo scopo di far ridere tutti coloro che li guardano.

In realtà, POV viene utilizzato sui social anche quando si vuole dare la propria opinione su argomenti particolarmente complessi. In tali occasioni, POV prende il significato di “ho diritto di dare la mia opinione, per questo non merito commenti offensivi”.

Infine, nei video POV può anche indicare un invito allo spettatore di guardare una situazione specifica dal proprio punto di vista.

Esempi d’uso

Vediamo alcuni esempi d’uso in casi pratici:

“POV: sei un padre e tua figlia ti presenta il fidanzato”.

“I video POV sono molto popolari su TikTok e anche su Instagram”.

“POV: sei Britney Spears nel suo ultimo post su Instagram”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG