Che ce ne facciamo delle frasi corte sulla vita? A qualcuno possono sembrare inutili, ma la realtà è molto diversa da ciò che sembra. Spesso, un pensiero breve e conciso può aiutare a prendere anche decisioni importanti. Vediamo quali sono le citazioni sull’esistenza più belle di sempre.

Di tanto in tanto, fermarsi a riflettere sulla vita è ‘cosa buona e giusta’. Risucchiati dalla frenesia quotidiana, difficilmente ci si accorge del lato profondo e spirituale dell’esistenza. Le frasi belle e corte sulla vita servono anche a questo, a riconnettersi con il qui e ora. Di seguito, una selezione delle citazioni più belle di sempre:

Ci sono anche frasi corte sulla vita da tatuare, volendo scritte anche in inglese. Oltre a quelle citate sopra, ce ne sono tante altre.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram