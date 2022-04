Si chiama Iagolandia ed è il parco giochi solo per cani con ben quattro aree tematiche: vediamo dove si trova e cosa offre agli animali.

Anche i cani hanno bisogno di un parco giochi tutto per loro, dove dare libero sfogo alla grinta e, perché no, alla capacità di mettersi alla prova. Il primo parco a tema dedicato agli amici a quattro zampe si chiama Iagolandia e ha aperto nel 2021 in provincia di Como. Quattro aree tematiche e tanti eventi dedicati anche agli umani.

Iagolandia: il primo parco giochi per i cani

Iagolandia si trova a Guanzate, in provincia di Como, a circa 20 minuti di distanza da Milano. E’ il primo parco giochi per cani nato in Italia e occupa una superficie di 3000 metri quadrati. Offre ben quattro aree tematiche, che già dal nome identificativo invogliano a trascorrervi qualche ora: il Regno di Iagolandia, il Bosco Avventuroso, il Paese delle Meraviglie e l’Isola che non c’è.

Ad aver deciso di aprire uno spazio giochi destinato ai cani ed estremamente sicuro per loro sono state Martina Comollo, responsabile organizzativa del parco, e Grazia Maldini, educatrice cinofila dal 2014. Entrambe svolgevano un lavoro che non amavano e, nel 2019, hanno deciso di abbandonare il ‘posto fisso’ per dedicarsi completamente alla cinofilia. Chi ha dato loro la spinta per questo salto nel buio? Un cane di nome Iago.

“Iago è entrato nella nostra vita nel 2012. Da subito si è dimostrato un cane impegnativo, di difficile gestione e a cui non riuscivamo a dedicare abbastanza tempo. Aveva bisogno di sfogarsi, di correre in libertà, ma desideravamo lo facesse in tutta sicurezza, in un luogo idoneo, che unisse la sua e la nostra voglia di giocare insieme alla sicurezza. Così è nata Iagolandia: un luogo sicuro, recintato, dove portare il proprio cane a giocare, correre e a fare tutte quelle attività che più gli piacciono“, ha dichiarato all’Ansa la Comollo.

Iagolandia non è solo un parco giochi

Iagolandia è nato come parco giochi per soli cani, ma è un luogo di svago anche per i padroni. Oltre alle quattro aree tematiche, offre anche aperitivi con delitto, caccia al tesoro, giochi d’acqua e tanto, tanto altro. Non solo, gli amici a quattro zampe hanno anche la possibilità di farsi amici del tutto compatibili con loro. L’iniziativa si chiama Trova un amico al Parco Giochi ed è gestita da un’educatrice e un’istruttrice cinofila, che studiano a puntino il carattere di ogni peloso.

“Abbiamo pensato a tutti quei proprietari che si trovano in difficoltà come lo siamo state noi, poi però abbiamo capito che un parco giochi per cani potesse essere la soluzione adatta a tutti coloro che vogliono divertirsi con il proprio cane, creare un legame davvero speciale con lui. L’educazione cinofila è una parte fondamentale del rapporto cane-padrone, ma dopo? Come vivere la quotidianità? Ecco come, divertendosi insieme!“, ha dichiarato la Maldini, co-fondatrice di Iagolandia.

