Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con le uova di Pasqua beauty: un invito a prenderci cura della nostra pelle e vivacizzare il nostro make up

Aria di primavera, arrivo non molto lontano dalla Pasqua: un’occasione per goderci qualche giorno di relax da dedicare ad amici, parenti ma anche a noi stesse. Perché allora non farci un piccolo regalo o suggerirlo, come le uova di Pasqua beauty? Un trend di bellezza e di successo che torna anche quest’anno con una linea di prodotti make up e skincare avvolte in una confezione a forma di uova di Pasqua da scartare. Un’idea regalo perfetta anche per quell’amica che non perde occasione di mettersi a dieta anche sotto le feste! Scopriamo quali sono le proposte del 2023.

Uova di Pasqua beauty 2023: il maxi uovo Douglas, un mix di prodotti make up e corpo

Il packaging fa il suo effetto: primaverile, dai colori pastello e a tema pasquale con pulcini e fiori, un altro motivo per cui queste uova si fanno amare ancora di più oltre al fatto di essere detox rivelandosi come una piccola spa portatile. Ed è proprio in questo spirito che è davvero difficile non innamorarsi delle uova Douglas dal color cioccolato bianco: all’interno un mix di prodotti che faranno la stessa felicità della dolcezza del cioccolato bianco.

All’interno vi sono da scartare ben 15 sorprese, un mix di prodotti make up come mascara Essence, palette occhi Mesauda e 6 mini rossetti Dear Dahlia e altri per il corpo come le gocce autoabbronzanti di Collistar che ci portano con la testa già al mare, ma anche le creme idratanti Keys Soulcare e Belif. Prodotti dal valore di 190 euro e che Douglas ci permette di provare, scoprire o ritrovare a 60 euro.

Le sorprese di Pasqua non hanno età: My Happy Toy di Diego Della Palma e le confezioni chic di Rituals

Se siete tra chi da piccolo sognava di ricevere l’uovo di Pasqua pieno di giocattoli, sappiate che queste uova beauty potranno riscattare questo desiderio: come un prezioso giocattolo in versione young adult edition ecco che l’uovo di Diego Della Palma vi farà felici due volte. Si tratta infatti di un uovo di cioccolato, a latte o fondente lo scegliete voi con all’interno la collezione make up My happy toy e all’interno trovate un mascara e una matita occhi, essenziale di un look minimal e sempre perfetto al prezzo di 45 euro.

– Un appuntamento che si rinnova ogni anno, esattamente come un rituale di bellezza, sono le beauty egg di Rituals, senza dubbio pie più amate dedicate all’universo skincare. Confezioni sempre coloratissime e caratterizzate da un classico packaging a fiocco: la palette di quest’anno comprende rosa, giallo e grigio, rispettivamente con all’interno gel doccia, crema corpo e mist rinfrescante ai fiori di ciliegio, mousse doccia, crema corpo e acqua profumata per corpo e capelli all’arancia dolce, infine mousse crema corpo e mini profumo al patchouli. Fragranze e prodotti genderless al prezzo di 35 euro.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG