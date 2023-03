Una fantasia classica del guardaroba femminile che dona alla gonna un’appeal chic, perfetta da indossare anche a primavera in un look mix and match

Il pied de poule è una tra le fantasie optical, dalle combo basic come il bianco e il nero a quelle colorate, più amate del nostro guardaroba invernale, ma in tempi di sconvolgimenti climatici e sostenibilità, vale la pena preservare le nostre gonne pied de poule e rimandarne il turno nel cambio di stagione. Anche in primavera, specie alla sera quando le temperature non sono ancora sufficientemente calde, questa gonna elegante e chic può farci giocare partite di look sorprendenti mix and match.

Pied de poule, il tessuto dalle origini scozzesi che diventerà cult grazie a Dior

La vocazione elegante del pied de poule è stata sin dalle origini quasi nascosta. Nel 1800 infatti erano i pastori scozzesi a scegliere questa fantasia disegnata su un panno di stoffa di lana, poi nel corso del tempo l’iconica fantasia è passata dai tartan alle sciarpe e le gonne. Sarà nel 1930, quando le classi sociali benestanti ne faranno il proprio simbolo di classe e ricchezza, che inizierà a rivelare tutta la sua innata finezza ed eleganza.

Inizialmente era stato concepito solo in black and white, ma la moda poi ha fatto il suo corso proponendo anche colorazioni vivaci: nel 1947 da Ferragamo a Dior, il pied de poule diventa la quintessenza dell’eleganza femminile ed infatti proprio Dior la renderà iconica firmando la confezione della fragranza Miss Dior, un omaggio del couturier a sua sorella, la cui personalità è stata recentemente celebrata nell’ultima sfilata autunno/inverno 2023-2024 della Maison.

Dior apre la strada che nel 1960 ne decreterà il successo definitivo: Chanel, Emporio Armani, Louis Vuitton, Moschino, nessuno rinuncerà alla fantasia optical all’interno delle proprie collezioni, conquistando anche il cuore delle star. Ad oggi a non nasconderne una grande passione è Lady Gaga, che ama indossare questa texture in qualsiasi colore e anche in total look.

Come indossare la gonna pied de poule in primavera

Sappiamo bene che allo scoccare della primavera siamo determinate a disfarci dei capi invernali ma le attuali temperature ballerine ci possono concedere un’ultima occasione per mixare must have primaverili e invernali. La gonna Pied de poule è una di questi: a tubino, a pieghe, minigonna o anche lunga è quel capo che saprà dare al look più informale un tocco chic e raffinato. Giocate nel mix and march di tessuti, accostandola ad esempio all’ecopelle: l’effetto sarà rock’n’chic.

– Anfibi, stivaletti, texani sono le calzature perfette per valorizzare le gonne pied de poule e donare quella giusta dose di audacia per stemperare l’eleganza che caratterizza il tessuto. Se invece cercate un look coolness anche da ufficio, il modello a tubino con un paio di stivali cuissardes di camoscio e una camicetta, saranno la combo vincete anche per l’aperitivo post lavoro.

E per abbinare sempre al meglio i colori, occhio alle sfumature della vostra gonna: basterà scegliere un capo top in una delle nuance della fantasia optical. Sarete così certe di creare sempre abbinamenti armoniosi e colorati, decisamente più in trend primaverile.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG