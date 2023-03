Esplose sulla passerella della New York Fashion Week della primavera/estate 2023, le tinte fluo sono l’ingrediente essenziale del nostro guardaroba della bella stagione. Un ripasso sui colori avvistati in passerella è quel che ci serve per programmare i prossimi acquisti primaverili!

Spiccati, esposi, straripati in una festa di colori e nuance mixate in degradé la primavera/estate 2023 in passerella ha dichiarato ufficialmente di voler farsi notare: gioia, entusiasmo, effervescenza, sono i vettori del guardaroba in trend. L’espressione massima è la presenza di tinte fluo in ogni collezione: total look, tie-dye, mixaggi che generano nuove texture come le opere d’arte astratta in scena da Altuzarra, scopriamo i colori fluo in trend.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG