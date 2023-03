La collezione Dior a/i 2023-2024 è una lettera d’amore dalle donne di ieri a quelle di oggi, che racconta libertà e indipendenza attraverso il guardaroba della maison

Anche da Maison Dior il viaggio negli archivi, lo sguardo al passato con una nostalgia come nuovo carburante del presente, si fa sentire fortemente nella collezione autunno/inverno 2023-2024 che ripercorre lo stile Parisienne della seconda metà del Novecento ispirandosi a tre donne iconiche come Catherine Dior, sorella del couturier, Edith Piaf e Juliette Gréco. Per la direttrice creativa Maria Grazia Chiuri ogni collezione è un’occasione per riflettere sulla storia della donna da ieri ad oggi e questa volta in particolare, sull’evoluzione dello stile femminile della maison.

Dior autunno/inverno 2023-2024: Miss Dior, ieri ed oggi come Catherine Dior

In un giardino astratto composto da elementi di tessuto le modelli di Dior rievocano lo stile Parisienne della maison, partendo dalla grazia di Catherine Dior, sorella di Christian, che amava fortemente la natura e la bellezza dei fiori. Il look per eccellenza che ne ha evocato il ricordo, la camicia bianca abbinata alla gonna nera, attraverso un effetto sgualcito che ha voluto donare la reale percezione di un abito appena messo, dismesso, vissuto.

Anche qui il ritorno al classico e al retrò è stato evidente, lontano dalle sperimentazioni milanesi, ritrovando quel bon ton alla Grace Kelly, un glamour che si riscopre in chiave fortemente elegante, dalla sensualità sussurrata e meno audace. La direttrice creativa ragiona sul rapporto moda-corpo attraverso texture tattili, stampe floreali, maglie dégradé e una silhouette morbida recuperando look senza tempo e basic, quelli che rappresentano un indiscusso salva look di ogni occasione.

I look ispo della sfilata da replicare nel prossimo inverno: cravatte sottili, gonne lunghe ampie, peacoat a righe

Anche in questo caso abbiamo visto due grand ritorni da avere e indossare nel prossimo inverno: la combo camicia bianca e cravatta sottile, perfetta per un office look così come da declinare per un party look per puntare su uno stile più androgino e rock.

Ma la femminilità non è messa da parte, anzi esplode nelle gonne lunghe che saranno indiscusse protagoniste del prossimo inverno: da quelle plissé multicolor a strati a quelle floreali che sembrano rubate al guardaroba delle nostre nonne, perfette con una blusa o un cardigan per evocare un look da diva. Morbidissimo, lunghissimo e a righe, il capospalla più frizzante della stagione promette di essere il peacoat a righe: un po’ trench, un po’ cappotto lungo, esprime l’essenza della Miss Dior contemporanea.

