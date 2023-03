Ritorni di fiamma, vecchie conoscenze e nuance evergreen di stagione: i colori della primavera-estate 2023 sono tanti e diversi ma accomunati da una rinnovata voglia di serenità, comfort e leggerezza. Preparatevi ad un guardaroba dalle nuance pastello.

In armonia con la natura, se pensiamo alla prevalenza di rosa nude, pesca, grigio e verde che hanno invaso le passerelle della primavera-estate 2023, ma anche una manciata di fantasia e audacia pensando al colore dell’anno, Viva Magenta – qui vi abbiamo suggerito già come destreggiarlo -, colori che se accostati trasmettono una meravigliosa sensazione di pace e armonia, virando verso look delicati e sensuali. Scopriamo quali sono le nuance più trendy della bella stagione 2023 e come possiamo abbinarli.