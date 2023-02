Viva Magenta è la nuance dell’anno eletta da Pantone: un rosso cremisi ibrido che non può mancare nel nostro guardaroba 2023 per realizzare look eleganti ed originali. Scopriamo quali sono i must have essenziali per indossare questo colore.

Una nuance non convenzionale per tempi non convenzionali, così ha descritto Pantone l’essenza di Viva Magenta per raccontare la scelta di questo colore così particolare da indossare nell’anno 2023. Le tendenze a riguardo sembrano essere ancora un po’ timide rispetto al Very Pery dello scorso anno, forse perché ancora c’è il fucsia che nella seconda parte dello scorso anno ha decisamente affascinato tutti, complice Valentino. Ma questo rosso cremisi ibrido in realtà ha molto a che fare con il fucsia, che in fin dei conti appartiene anche un po’ alle sue sfumature. In ogni caso, simbolo di coraggio ed entusiasmo, vale la pena collezione qualche must have da includere nell’armadio del 2023 e lasciarsi ispirare dai possibili look che possiamo realizzare.