A San Valentino coccoliamo chi amiamo ma anche noi stessi: ecco i set skin care, make up e accessori beauty di cui innamorarsi

San Valentino, festa degli innamorati e dell’amore, un appuntamento che ormai non è più destinato solo alle coppie ma una giornata speciale da trascorrere con chi amiamo, che sia anche l’amica del cuore, la mamma o la zia. E se è vero che il regalo più prezioso che possiamo fare il nostro tempo, accanto a qualche cioccolatino fa piacere stupire chi vogliamo bene con un pensierino inaspettato. I gioielli si sa, sono sempre i primi a cui pensiamo, ma non sottovalutiamo anche i regali beauty, che nascondono un bellissimo messaggio: prenditi cura di te! Da un set skin care ad una trousse a tema, senza dimenticare accessori beauty originali, ecco qualche idea per sorprendere.

San Valentino 2023, make up: Love Kit Nabla, Kit Rare Beauty e Balsamo Gloss di Mac

Qualsiasi prodotto make up è una gioia da indossare, ma visto che San Valentino è la festa dell’amore, ancor più bello sarà aver cura di scegliere un prodotto pensato appositamente per chi lo indosserà. Per l’amica o la zia che impazzisce per i rossetti, collezionandone tanti colori per stravolgere sempre il proprio look il Love Kit di Nabla è il set perfetto: il Viper Lip Plumper, un gloss volumizzante che fa da primer, idrata le labbra e il Matte Pleasure Lipstick nel classico rosso cremisi opaco e intenso le accende! Il costo del cofanetto è di 30 euro.

– Hai presente l’amica che esce sempre con la maxi borsa, è sempre on the road e ama avere sempre un make up impeccabile? Per lei non c’è regalo più dolce e gradito del Sincerely Me Mini Essentials di Rare Beauty, con una palette di ombretti dalle nuance intese e seducenti ed un mini mascara. Un regalo che valorizza lo sguardo e che…finirai per regalare anche a te stessa, perché così pratico che fa comodo a tutte! Il prezzo è di 30 euro.

– Basta dire Mac e a tutte noi si illuminano gli occhi! Con Mac Cosmetics il figurone e la felicità di chi riceverà il regalo è assicurata! Perfetti anche per te se vuoi aggiornare la tua collezione di lip gloss, Mac Cosmetics propone per San Valentino il Glow Play Lip Balsam, che non solo colora al bacio le nostre labbra ma contemporaneamente le idrata! E al burro di cacao possiamo anche dire addio. Il costo è di 26 euro circa.

Skin care e accessori beauty: Beauty box Be Mine di Look Fantastic, i Roller beauty di Revolution

Avere una buona routine skincare è fondamentale, sia per prendersi cura della propria pelle sia per realizzare un make up sempre perfetto. Non tutte conoscono questa buona abitudine o la sottovalutano, ecco perché il Beauty Box Be Mine di Look Fantastic è una box ricca di prodotti per corpo e viso. Un’idea regalo anche per te, se hai voglia di testare dei nuovi prodotti perfetti per realizzare una mini spa a casa, al prezzo di circa 49 euro.

– Non tutti li conoscono ma se sei a caccia di un regalo davvero originale, allora i Roller Beauty di Revolution Skincare sono quello che cercavi! Si tratta di un roller al quarzo per la cura della pelle che utilizzato durante la beauty routine contribuisce dopo la detenzione a stimolare la circolazione sanguigna e favorire l’efficacia dei prodotti, assicurando una pelle luminosa. Il costo è di 16 euro ma online si trova anche con piccoli sconti.

Riproduzione riservata © 2023 - DG