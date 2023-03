In scena a Los Angeles, Versace ha presentato la sua collezione autunno-inverno 2023/2024 in un mix di glam ed eleganza d’altri tempi

Un front row di stelle, da Miley Cyrus ad Elton John, da Anne Hathaway a Dua Lipa, senza dimenticare Marco Mengoni, reduce vincitore di Sanremo, ha animato la sfilata Versace che ha presentato la collezione autunno/inverno 2023-2024. Cosa aspettarci nel prossimo inverno secondo la visione di Donatella? Glamour come se non ci fosse un domani, nero assoluto protagonista ed un guardaroba che celebra l’eleganza – di cui un assaggio ce lo ha già donato Lady Gaga agli Oscar proprio in Versace -seguendo dolcemente la silhouette del corpo tra bustier in trasparenza, blazer e abiti drappeggiati.

Versace, la collezione autunno/inverno 2023-2024 ispirata alla linea Atelier di Gianni Versace del ’95

Il ripescaggio dei pezzi cult dell’Archivio Versace di Gianni, la celebrazione della sua visione, la ricerca di abiti senza tempo, sono i vettori che hanno delineato la collezione autunno/inverno di Versace 2023-2024. Ancora una volta Donatella Versace risponde al revival della moda attingendo alle creazioni icona del fratello, questa volta in particolare alla linea Atelier Versace primavera/estate ’95.

“Abbiamo applicato le lezioni dell’Atelier al ready-to-wear: dalla costruzione, alla struttura, passando per la qualità dei tessuti. Si tratta di una celebrazione del nostro mestiere e di un’accurata comprensione del vero lusso”, ha spiegato Donatella, anche lei come molti colleghi tuffatasi verso orizzonti più eleganti e meno street. Il risultato è una collezione più sobria nei dettagli, minimal e luminosi, che si concentra sull’effetto visivo e materico delle texture: un back in time nella vecchia Hollywood sigillato dalla fibbia Medusa del ’95, destinata a dettare nuovamente tendenza.

Dal denim agli abiti a pois, dagli abiti ai completi blazer il lusso si fa street, sofisticato ma disimpegnato, pensato per essere indossato in look casual da ufficio o da passeggio, passando per un guardaroba in pelle a misura di party e serate glamour.

La gonna midi volant, cinture e fibbie, il little black dress: le tendenze del prossimo inverno

I look ndati in scena sulla passerella autunno/inverno 2023-2024 si lasciano amare il loro lusso minimal e assolutamente replicabile, a partire dai pantaloni dritti e morbidi in denim da abbinare a top senza bretelle alla giacca di jeans over da indossare su un abito tubino, stravolgendo il dress code serale in black.

– Protagonista degli abiti da sera sarà il little black dress, nella sua versione mini o a tubino, dalla texture liscia o decorato con dettagli preziosi, insieme alla gonna midi volant da impreziosire con la fibbia Medusa. Per chi vuole tornare a sentirsi una diva anni ’40 occhio ai blazer dress o completi dalla spalle ampie, da abbinare a guanti lunghi e mini bag pitonate da portare a mano.

