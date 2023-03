La fine dell’inverno si avvicina e tra i capi must have da avere assolutamente, le tendenze parlano chiaro: preparatevi ad acquistare o tirare fuori le gonne lunghe, perché sono tornate!

Se avete già iniziato a dare una sbirciatina alle nuove collezioni primavera/estate 2023 dal fast fashion all’alta moda, avrete senz’altro notato che tra le tendenze pantaloni cargo e minigonne convivono nell’armadio insieme alla gonna lunga, pronta a declinarsi in più stili per conquistare davvero il cuore di tutte. Cargo, preppy, in raso e in denim, sono i modelli e i tessuti più in voga, da indossare senza regole in un mix and match che punta alla creazione di uno stile personale, casual o ricercato.

Tendenze primavera/estate 2023: ode alla gonna lunga in denim

Il 2023 è senza dubbio l’anno che ha sancito il grande ritorno del denim sulle passerelle: indossare quindi un total look in jeans è il biglietto da visita delle fashion addicted più incallite, dalle jumpsut agli accostamenti realizzati secondo il nostro gusto o lasciandoci ispirare dai look delle celebrity. State quindi pur certi che indossare più capi di jeans insieme, con il ritorno delle vibes Y2K e anni ’90, non vi farà mai correre il rischio di esagerare di questi tempi.

Tra i capi da indossare assolutamente in denim c’è anche la gonna lunga: a tubino, più stretta e avvitata, in versione cargo, over e sportiva, preppy, a pieghe come vuole il college style, scegliere è davvero difficile ma focalizzarci sul nostro stile o sull’occasione in cui voler indossare questa tipologia ci potrà senz’altro aiutare. Le cargo sono caratterizzate da tasche ampie e spesso anche elastici, per poter scegliere voi se renderle baggy o lasciarle cadere dritte: sono perfette per rendere originale un office look o da indossare nel tempo libero con un paio di sneakers. I modelli in denim con spacco invece saranno il nostro night look disimpegnato, da indossare con una camicetta o anche un corsetto, per un look romantico e sexy.

Gonne lunghe in raso o preppy: le più romantiche

Se il denim dona anche alla gonna lunga, raffinata per sua natura, quel tocco sportivo e disimpegnato, la più elegante e chic è la gonna in raso, tornata in tendenza grazie anche all’esplosione dello stile lingerie. In primavera si indossano con una paio di stivaletti: texani se desiderate giocare con un effetto boho, a stiletto se per un look serale volete puntare su questa gonna piuttosto che su un abito. D’estate, saranno perfette con un paio di sandali dal tacco medio o basso in un’occasione formale.

A tubino, con spacco o a sirena, la gonna lunga di raso può rivelare anche la sua natura casual se indossata con un cardigan crop, complice perfetto per le sere fresche di primavera, o anche con un maglione a contrasto per un look minimal da impreziosire con una it-bag.

Particolare attenzione merita invece la gonna lunga preppy: generalmente consideriamo sono la versione short di questo modello, ma le tendenze di questa primavera riscoprono i modelli fantasia a pieghe ampie o sottili, la plissé, con un ritorno sorprendente anche di quella in versione scozzese, texture che come vi avevamo anticipato quest’anno va ben oltre l’inverno.

