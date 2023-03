Prendiamo i look trasparenti più belli, audaci e originali delle star e mettiamoli da parte! Così le trasparenze si indossano anche oltre le porte di eventi e passerelle

Questa storia dei look trasparenti è sfuggita di mano agli stilisti e ai designer, che appassionatamente e giocosamente anche nel corso delle ultime fashion week dell’autunno/inverno 2023-2024 da Milano a Parigi, non hanno rinunciato a proporci il trend anche nella stagione più fredda. Se prima la più audace tra le tendenze non convinceva fino in fondo, forse perché poco esportabile in una dimensione di pret a porter, adesso sta assumendo tutta la naturalezza necessaria per non destare così stupore. Merito naturalmente anche di star e influencer, in qualche modo pioniere di questo trend e costante ispirazione per realizzare i nostri personali look trasparenti.

Tendenze moda 2023: il total night look trasparente, dalle jumpsuit ai slip dress

Alla voce total look black sexy vedi Mugler, e chi se non altro. Uno dei primi stilisti a giocare con le trasparenze già dallo scorso anno nella sua declinazione jumpsuit, che resta la più sexy e audace di tutte, è stato Casey Cadwallader, direttore creativo di Mugler. Tra le celebrity chi ha reso grande onore a questa jumpsuit che mostra con grazia e lucentezza centimetri di pelle enfatizzando la silhouette è stata Dua Lipa.

La pop star sul suo profilo Instagram negli ultimi anni ha mostrato una certa devozione per le jumpsuit trasparenti, non ultima infatti quella in pizzo con ricami floreali indossato per la sfilata di GCDS che mostrava una lingerie basic in nero, interpretando quella che si appresta ad essere la tendenza di questa primavera/estate 2023, ovvero mostrare l’intimo. O persino non mostrarlo proprio grazie ad un gioco di vedo e non vedo già previsti su abiti trasparenti e slip dress, come nelle ultime proposte di Dolce e Gabbana, dove il reggiseno è persino già integrato.

Non solo nero, ma anche colore: i look di Chiara Ferragni, Emily Ratajkowski, Elodie

Se il nero è la nuance perfetta su cui puntare per un tocco glam, la tendenza dei look trasparenti non si ferma qui e si apre anche al colore, dal momento che proprio in vista della primavera il nostro guardaroba è sempre pronto ad accogliere colori vitaminici ed energici. Non manca di sensualità ed energia il blu elettrico, scelto da Chiara Ferragni, che ad inizio anno per il disco party di sua sorella Valentina ha scelto uno slip dress corto e sgargiante, abbinato ad un paio di cuissaredes effetto vernice.

– Il segreto quindi è nell’indossare questo look con disinvoltura, esattamente come se indossaste qualsiasi capo. A darne un esempio è Emrata, che ad un semplice maglia basic fango ha abbinato un montone con dettagli in pelliccia della stessa nuance ma più scura, con un paio di pantaloni a zampa morbidi e in maglia, aggiungendo così anche il tocco comfy.

– L’altra metà del nero è il bianco, in versione pop dai riflessi iridescenti: a suggerire questo look è stata Elodie, che lo scorso anno in estate lo ha proposto come un vivace, sensuale e fresco look estivo, da abbinare ad una lingerie in pizzo da mostrare o anche ad un bikini. Prendere appunti per i look trendy da realizzare quest’estate!

