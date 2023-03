Le sneakers cult di stagione saranno le New Balance: il modello 2002R è il più indossato dalle celebrity e pronto ad entrare nella nostra collezione.

Un paio di sneakers difficilmente si buttano. Sono quel tipo di scarpe che vanno ben oltre la loro funzionalità e non a caso infatti molti guardano alla propria scarpiera di sneakers come una vera e propria collezione, perché ogni modello porta con sé un fetta di storia del brand, espressione di trend e innovazione. Ecco perché oggi indossare una New Balance 2002R avrà un grandissimo significato. Il modello infatti sta rivivendo una nuova era grazie al trend Y2K e se non le avete mai avute, questa è l’occasione giusta per conoscerle meglio e acquistare la nuova versione che celebra il passato ma guarda al presente e forse anche al futuro.

New Balance 2002R: la storia di una calzatura since 2010

Le New Balance in realtà è da qualche anno che sono tornate a farsi vedere in giro, non più come scarpe di nicchia ma come sneakers pronte a poter dettare street trend esattamente al pari di Nike e Adidas. Complice è stato l’interesse mostrato da top model come Kaia Gerber che nel 2021 indossava le 990, amante com’è dello stile minimal sportivo, esploso poi nel trend comfy degli ultimi anni che ha riportato in pista anche le 550, New Balance pensate nel 1989 come calzature da basket.

Ai piani alti del brand qualcuno ha pensato allora di inventarsi qualcosa di nuovo, cavalcare ormai il dichiarato amore per tutto ciò che è nostalgico e raccontare queste vibes in un nuovo modello che prende il nome di 2002R.

Si tratta in realtà di una dichiarata ispirazione da un altro modello ancora, le MR2002, che riprende e mixa le caratteristiche iconiche di New Balance: estetica a contrasto, pelle scamosciata e mesh. Le MR2002 nascevano proprio negli anni 2000 – costosissime a differenza degli altri modelli low budget del brand e firmate dal designer americano Andrew Nissen – e oggi il direttore creativo della divisione giapponese ha deciso di donargli una suola innovativa in gel, la N-Energy, introdotto già nel 2020.

Come abbinare la 2002R secondo il trend Y2K

Starete già pensato che le New Balance 2002R sono il modello perfetto da abbinare ai pantaloni cargo, quest’anno davvero declinati in ogni stile: sartoriali, over, skinny, baggy, con elastici e tasconi, dalla linea dritta o pronti anche a stringersi alla gamba, di sfumature ce ne sono così tante che queste nuove New Balance pur avendo un appeal normcore, saranno perfette da indossare per una giornata in ufficio comfy e lazy.

Ma, i giapponesi ci insegnano con il loro sguardo street style avanti anni luce, osate, perché queste New Balance si sposeranno benissimo anche con le gonne lunghe, in denim ma anche plissé. Un accostamento originale e sporty chic che indosseremo in più di un’occasione.

– Sempre sulla scia dell’easy chic dall’appeal sportivo chi non potrebbe esserne la prima ispirazione se non Hailey Bieber, che ci suggerisce già il perfetto look primaverile: shorts beige, giacca over dal gusto vintage, hobo bag Bottega Veneta e le New Balance 2002r indossate con un paio di calzini di spugna bianca, come immaginario fashion storico vuole.

