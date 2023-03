Nuance pastello delicate ma anche luminose: se siete le prossime damigelle, ecco un piccolo ripasso delle tendenze e gli abiti in voga quest’anno. Per accontentare la sposa ma senza rinunciare al vostro stile.

Non ve lo sareste aspettato o forse segretamente lo speravate: la prossima bride to be, in genere sempre la best friend di una vita o un’amica con cui avete instaurato un feeling speciale, vi ha chiesto di entrare nel club delle damigelle del suo matrimonio. Un compito che va dal prendersi cura della sposa a scegliere l’abito che più vi si addica per onorare questo titolo. A volte è la sposa a fornire qualche direttiva, altre ancora spetterà a voi solamente o in accordo con le altre damigelle scegliere l’abito giusto, tenendo presente il bon ton da matrimonio universalmente riconosciuto, ma allo stesso tempo scegliendo un modello che sia fedele al vostro stile.