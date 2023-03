Presentato come trend del prossimo inverno alla NYFW, il bomber promette di avvolgerci anche in primavera: le dritte per indossarlo!

I piumini crop avvistati in quest’inverno 2023 ormai giunto alle porte e che hanno decretato il capospalla più desiderato e pratico della stagione, non potevano non trovare un corrispettivo primaverile. E i trend della prossima stagione invernale andati in scena alla New York Fashion Week hanno fornito il miglior assist per studiare come abbinare al meglio il fratello del piumino crop, ovvero il bomber. Molto americano, over e morbido ma anche dinamico e avvolgente, scommettiamo già che diventerà il complice perfetto della frescura serale nell’attesa che l’estate riscaldi il clima. Non ci resta allora che scoprire come abbinarlo!

Il Bomber primavera/estate 2023 diventa chic con la pencil skirt lunga

Avreste mai pensato che la gonna lunga con spacco potesse stare magnificamente bene con un bomber morbido e over? Osate prendere anche una taglia in più per indossarlo come fareste con un daddy blazer o con una giacca di jeans, come propone la moda street. Basteranno una it-bag ed un paio di décolléte per stravolgere il dress code di questo capo comunemente votato ad uno stile sportivo.

Anche la gonna lunga in denim, materiale di indiscussa tendenza in questa stagione primaverile 2023, diventa oggetto di sperimentazione: Coach l’accosta al denim giocando anche con un bomber dall’effetto teddy, in versione crop e che lascia la pancia scoperta. Elegante ma audace, un look che si completa con un paio di anfibi o texani.

Felpa + jeans o tuta, la vocazione sportiva del capospalla all’americana

Il bomber nasce come capospalla amatissimo dagli americani come indumento collegiale e sportivo: si tratta di un capo da indossare quasi d’obbligo ad una partita di football, meglio ancora se decorato con scritte e simboli che richiamino la squadra del cuore. In passerella da Marc Jacobs l’abbiamo visto anche reinterpretato come giubbino di pelle, texture perfetta per la primavera, da abbinare ancora una volta ad una gonna ma stavolta in versione cargo.

Piace tanto quindi con la gonna, ma il bomber non può che sposarsi magnificamente anche con un jeans, skinny se volete giocare con i volumi a contrasto, cargo e o bootcut se desiderate un look morbido e ampio, che si dichiara già predisposto al tempo libero. Un effetto simile che potete ottenere ancora di più puntando su una felpa o su un total look in tuta da completare con un berretto o con bucket hat.

