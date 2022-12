Da modelle a influencer il piumino corto si conferma il capospalla più desiderato della stagione fredda: un mix di morbidezza e praticità

Croce e delizia la stagione invernale per tutte noi. Se da un lato l’inverno si fa apprezzare per i suoi capi morbidi e caldi da indossare gustando magari una buona cioccolata calda in compagnia, dall’altra c’è la vestizione a strati che richiede il moltiplicarsi del freddo e che non ci ci fa poi così piacere. La soluzione dal mondo del fashion sembra essere la praticità e le modelle, alcune coraggiosissime a riuscire a mostrare anche un po’ di bacino, vi aggiungono anche il dettaglio fashion che diventa tendenza. Perché se i classici capispalla lunghi rischiano di coprire totalmente il look del giorno – a meno che non si riesca a portarli sbottonati, allora ci pensa il piumino crop ha mostrare almeno il bottom del nostro look!

Piumino corto: morbido e pratico, la tendenza è il modello bomber

Bella Hadid, Kendall Jenner, Hailey Bieber, sono loro le ambassador dell’imperante tendenza Y2K e anche di tutti i trend complementari del momento, tra cui – conoscendo molto bene la loro attitudine a preferire look sportivi e pratici per tutti i giorni fuori dalle passerelle – spicca anche il piumino corto.

Si indossa al volo, morbido, caldo e a prova di vento, dettaglio che lo rende perfetto anche per chi viaggia in motorino o per chi ama lo stile biker, c’è quindi ben più di una ragione per farsi conquistare da questo modello che ricorda per il suo volume e la sua ridottissima lunghezza il modello bomber. Rispetto ai piumini lunghi è un capo dall’appeal più sportivo e hi-tech, da indossare senza cintura perché lungo o fin poco sotto il seno o ad altezza ombelico.

Se Bella indossa un modello Miss Sixty che presenta anche dettagli in denim, andando oltre i modelli minimal ed essenziali, Kendall Jenner promuove invece la versione evergreen nera che sta bene davvero su tutto e che si lascia abbinare anche su un abito lungo da sera grazie al suo less is more che non eccede su un look già impegnato.

Un po’ street, un po’ chic: come abbinare il modello bomber

Grigio, nero, bianco, sono sicuramente le tre nuance in cui si predilige indossare questo piumino modello bomber, che può diventare anche sporty-chic. A darne prova recente è stata Chiara Ferragni, che scegliendo un modello senza tasconi, liscio, nero e voluminoso, ha realizzato un total look nero con una gonna lunga elegante e maglia a costine nera, completandolo con una it-bag rosso Louis Vuitton.

Un modello quindi che può rivelarsi più versatile di quanto si possa immaginare, perfetto per un aperitivo in città così come per una giornata in montagna, puntando su termici di Moncler. Quest’anno il brand per le vacanze invernali suggerisce un colore fuori dal coro che sa già di feste: un giallo brillante dalle sfumature champagne che saprà conquistare il cuore delle fashion addicted. Un modello che si indossa anche in versione elegante, abbinando pantaloni strutturati ed un paio di mocassini.

