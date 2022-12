I leggings di pelle sono un must-have, ma come abbinarli senza commettere errori? Scopriamolo subito!

Comodi ma anche sexy, i leggings di pelle sono quel capo must have a cui non possiamo assolutamente rinunciare. Sono pratici, sembrano andare bene su tutto e possono essere indossati sia in occasioni importanti che tutti i giorni senza esagerare. Ma come abbinarli al meglio per evitare di commettere errori di stile? Scopriamo insieme come abbinare i leggings di pelle!

Come abbinare i leggings di pelle?

Come abbinare leggings di pelle

Camicia lunga. Una lunga camicia che scende al di sotto del lato B, stivaletti con il tacco e leggings di pelle: l’outfit perfetto per essere elegante ma senza esagerare!

Blazer. Sempre per rimanere in tema “ufficio”, anche il blazer, se cropped ancora meglio, può dar vita ad un look meraviglioso.

T-shirt a righe. Semplice ma d’effetto, poiché la t-shirt a righe con i leggings si sposano perfettamente anche con un paio di décolleté! Un look da ufficio sexy e raffinato.

Giacca di pelle. Abbinati ad una t-shirt bianca e una giacca di pelle, possono essere perfetti per un look rock e da indossare tutti i giorni. Uno stile particolare, ma allo stesso tempo anche molto affascinante!

giacca di pelle e leggings di pelle

Felpe. Per uno stile sportivo, pratico e perfetto anche per rimanere alla moda: la felpa si sposa perfettamente con il leggings in pelle e un paio di sneakers!

Maglioni oversize. Se le temperature sono abbastanza basse, il leggings con il maglione oversize è il look perfetto anche per andare in ufficio.

leggings di pelle e maglione

Trench. Uno degli abbinamenti più belli per la mezza stagione: leggings nero, dolcevita bianco e trench color cammello!

Dal tacco quadrato ai tronchetti. Per quanto riguarda le scarpe, invece, da come abbiamo potuto già notare i leggings sembra andare bene (quasi) su tutto. Ci sono, però, dei modelli da evitare perché rovinano completamente il look e stiamo parlando delle zeppe, delle infradito e dei sandali bassi. Meglio preferire scarpe sportive se vogliamo rimanere sul semplice, altrimenti tronchetti, décolleté, tacco quadrato e francesine vanno più che bene!

Leggings di pelle e tacchi

Riproduzione riservata © 2022 - DG