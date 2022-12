Originale, per niente convenzionale, la gonna dell’inverno 2022-2023 vuole essere ricercata, sofisticata protagonista con i suoi motivi patchwork

Ai primi di Dicembre il nostro pensiero vola già naturalmente verso i look da sfoggiare durante le festività. La voglia di indossare, soprattutto per l’ultimo giorno dell’anno, qualcosa di sorprendente e originale si fa sentire e ci spinge ad andare a caccia del look perfetto. E se per quest’anno mettessimo da parte paillettes e glitter per concentrarci sulla gonna patchwork? Sulla passerella invernale di Prada questa gonna è stata il colpo d’occhio, minimal e sofisticato al tempo stesso, che ha proposto in un nuovo dress code per la gonna a tubino, ma scommettiamo anche per gli altri modelli.

Gonna patchwork Prada: la pencil skirt minimal chic, come si abbina

Durante la presentazione della collezione autunno/inverno 2022-2023, tanti sono i dettagli che non sono sfuggiti all’occhio delle fashion addicted che hanno ammirato la sfilata accompagnata dalle note dei Depeche Mode e ci raccontava le vibes di questo inverno: freddo con parsimonia, sicuramente più tranquillo di qualche anno fa e con una rinnovata voglia di uscire, ballare, vivere.

Nella gonna patchwork di Prada questo sentimento viene riassunto con i dettagli sofisticati, minimal e precisi che da sempre distinguono la maison, che introduce una nuova tendenza patchwork per la gonna midi a tubino: doppia texture, la prima scura in seta e la seconda in trasparenza, un delicatissimo tulle, morbido e dinamico lungo le gambe. La classica pencil skirt diventa così più dinamica, pratica, appropriandosi di un nuovo linguaggio che vuole meno statica e rigorosa.

Già iconico il look che la vuole abbinata ad un paio di Mary jane dalla forma squadrata e slanciate, perfetta anche con un morbido maglione geometrico. Un look semplice ma d’impatto, anche perché il modello viene impreziosito da fiori, decorazioni e dettagli scintillanti, ed ecco perché è un’alternativa validissima ad un lungo abito da sera.

La nuova tendenza patchwork: doppio strato di tessuto o decorazioni

Prada ha quindi in qualche modo rivisitato e riveduto la tendenza patchwork che tutti conosciamo e che generalmente mescola più texuture. In questo caso invece la tendenze si riduce a due, come abbiamo visto anche su altre passerelle, dove la gonna lunga non è mai nuda ma sempre impreziosita o decorata da dettagli come piume, frange, paillettes o dettagli preziosi che occupano una parte consistente del tessuto.

Tendenza che arriva anche nel fast fashion. Nella nuova collezione Zara la gonna lunga midi satin si trasforma quasi in un modello da ballo, con piume che ne decorano il bordo, la mini gonna in velluto presenta al bordo uno strato di strass. Quella perfetta per Capodanno e in piena tendenza? Il modello con doppia texture semi trasparente di Zara, nera e con preziosi fiori ricamati e in strass su tulle.

Riproduzione riservata © 2022 - DG