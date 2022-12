Affascinante e audace, il Viva Magenta è il colore Pantone 2023 che non vediamo l’ora di indossare

Un colore magico, sorprendente, pieno di energia, che ci accompagni in un anno dove scrivere una nuova storia umana e personale: così Pantone ha scelto per l’anno 2023 il Viva Magenta, nuance che discende dal rosso ma che assume così tante sfumature che incasellarlo in una gradazione dominante è davvero difficile. Un dettaglio che la rende incredibilmente affascinante e desiderose di indossarla. Non fatevi scoraggiare dall’apparente complessità di questo colore: basta abbinarlo con essenzialità e puntare su capi strategici per renderlo più versatile di quanto possiate pensare!

Viva Magenta: quali nuance possono essere abbinate al colore Pantone 2023

Più sofisticato del fucsia, il Viva Magenta si abbina molto bene a colori basic. Nero e bianco sono sicuramente le nuance con cui non potremo mai sbagliare, così come per il denim e i suoi lavaggi. Tendenzialmente possiamo giocare con due colori oppure osare con un color block ma puntando sulle stesse combinazioni e creando un contrasto soft. Il Viva Magenta, proprio perché segno di audacia, è una nuance molto decisa.

Fucsia, bordò, ciclamino? Si in effetti la luce fa molto e sicuramente avrete avuto anche voi l’impressione che in alcuni momenti questo magico e vigoroso colore si trasformi in una delle nuance sopra citate. Un dettaglio che può aiutarci ad individuare altrettanti colori con cui possiamo osare abbinarlo se non vogliamo puntare su un total look essenziale. Anche il grigio e il beige nella loro sfumatura chiara possono accostarsi al viva magenta e aggiungete anche verde bosco, lilla e rosso per le più intraprendenti.

Gli essenziali: pantalone, blazer, gonna, borsa

Quali sono allora i must have che possono permetterci di creare abbinamenti colorati e che possiamo facilmente abbinare ed indossare? In realtà con il pieno sdoganamento del fucsia da indossare ogni giorno con disinvoltura, sarete voi a decretare i vostri must have. Sicuramente però un blazer sarà una carta vincente, da abbinare su un jeans o su un pantalone nero per firmare un tailleur unconventional.

Chi ama questo colore ma non gradisce uno stile troppo vivace nella scelta dei colori può sempre puntare su una borsa, così da accedere con allegria un total look nero o bianco, così come anche un pantalone o una gonna possono essere un capo versatile per ravvivare colori chiari e donargli una nuova vita.

Riproduzione riservata © 2022 - DG