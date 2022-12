Tra charm, anelli da comporre e collane, Pandora anche quest’anno ci suggerisce scintillanti regali per Natale

Tra i regali più desiderati, amati e apprezzati di Natale ci sono da sempre i gioielli. Sarà perché l’atmosfera piena di luci fa venire anche a noi voglia di indossare qualcosa di prezioso e luminoso, magari da poter ricevere a Natale ed indossare per completare il nostro look di Capodanno o perché vengono facilmente incontro alla nostra voglia di stupire chi riceverà il nostro dono e anche al nostro portafogli. Insomma un gioiello è per tutti i gusti e per tutte le taglie e tra i brand a cui ormai è naturale pensare – a confermarlo ci sono le file che puntualmente vediamo all’avvicinarsi della vigilia – a Pandora. Charm, anelli, collane e bracciali, gioielli personalizzati e personalizzabili che proprio per questo fanno breccia nel cuore di chi li indossa!

Pandora charm 2022: Disney, Marvel e classici low cost

Il successo di Pandora è tutto lì: nella personalizzazione di una collana o un bracciale a cui aggiungere un’innumerevole quantità di charms che raccontino delle nostre passioni e dei nostri sogni o per portare sempre con noi un ricordo o il pensiero di una persona speciale.

Se avete voglia di spendere poco ma pensare ad un charm che possa essere davvero caro a chi lo riceverà puntate sui modelli dai 19 euro in su: animali, simboli vegetali, oggetti simbolici, lettere, sarà difficile non trovare il charm perfetto per la persona che lo riceverà…e magari anche per voi! E se volete rendere il vostro regalo più importante e destinato ad un’occasione ancora più speciale nel periodo natalizio, potete aggiungere i nuovi bracciali rigidi ad anelli.

Due collezioni di charm invece sono perfette per le nostre amiche o fidanzati dei nerd: si parte dalla linea dedicata alla Marvel, arricchita di nuove figure e personaggi in azione, per arrivare a quella Disney. Che ne direste di un doppio charm Minnie e Topolino per avere un bracciale che simboleggi in maniera originale la vostra love story? I prezzi dei charm Disney e Marvel partono dai 55 euro.

Anelli personalizzabili e collane: la linea pop del brand

Non solo i bracciali del mondo sono personalizzabili ma da qualche anno anche gli anelli. Per le minimal chic i classici anelli Tennis o con decorazione saranno perfetti ma per la vostra mamma o amica fashion addicted, potete pensare ad un anello personalizzato che mixi un modello colorato e uno color argento. Uno charm per renderlo ancora più prezioso e avrete creato un anello cucito sulla personalità di chi lo indosserà.

E le collane? Anche in questo caso i charm restano indiscussi protagonisti ma nella collezione Pandora non mancano anche modelli sofisticati e raffinati da indossare semplicemente. Tra le novità di quest’anno si sono aggiunti i modelli a maglie link impreziositi anche da perle sia in versione minimal che maxi.

Riproduzione riservata © 2022 - DG