Chiara e Valentina Ferragni ispirano i nostri look e anche i nostri bijoux. E le loro collezioni di gioielli spiccano tra i regali di Natale perfetti

I regali pensati, cuciti su misura per chi li riceverà sono esattamente il tipo di dono che ognuna di noi vorrebbe poter scartare a Natale. Così alla amica del cuore, alla mamma, alla zia o semplicemente a noi stesse – perché a Natale possiamo e dobbiamo coccolarci un po’ – che amano creare, farsi da sole ed essere sempre alla moda, regalare un gioiello della collezione di Chiara o Valentina Ferragni non potrebbe che essere la scelta più intuitiva e felice! Perché dietro i gioielli delle due influencer e imprenditrici non c’è solo una manifattura e un design contemporaneo ma anche tanta voglia di splendere, fuori e dentro.

Regali di Natale 2022 Bijoux: la collezione gioielli di Chiara Ferragni

Scintillanti alla luce, deliziosi, glam e ultra femminili, i regali più amati dalle fashion addicted. La collezione Jewels di Chiara Ferragni brand rappresenta pienamente questo spirito ed è un romantico inno alla vita, alla voglia di giocare e sperimentare con i simboli cari da sempre all’immaginario del brand mixati con dettagli classici e scintillanti che da sempre caratterizzano l’alta gioielleria.

Come si indossano? Con semplicità, tutti i giorni, senza aspettare l’occasione giusta: la stessa Chiara ci mostra come i suoi gioielli donino luminosità a look casual ed eleganti, grazie a zirconi preziosi di medie dimensioni, colorati, in argento o oro e di forme diverse. All’interno del sito sono diverse le linee che possiamo trovare: tra le ultime la più sfavillante è la Rainbow, che propone in versione multicolor anelli con zirconi a forma di cuore con dettagli geometrici, orecchini a goccia o a cerchio, collane e bracciali, nel design iconico della collezione Jewels del brand. Chi ama l’essenzialità potrà puntare sulla stessa linea ma completamente trasparenti, la Princess.

Per le più romantiche ed essenziali le proposte spaziano dalla Infinity Love dai zirconi trasparenti e composta dal collier con ciondolo a cuore, orecchini pendenti singoli con zirconi a forma di cuore, alla collezione Infinity Love FairyTale composta da orecchini e bracciali tennis realizzati con zirconi a forma di cuore nelle nuance fucsia o trasparenti. I prezzi partono dai 49 euro e sono variabili a seconda della linea, del modello e dell’accessorio.

Valentina Ferragni Studio: un Uali è per sempre!

Esattamente come Chiara, Valentina ci mostra come indossare la sua collezione di gioielli, che comprende anelli, bracciali, collane, Scooby-doo e piercing, ma lo special guest che ha dato origine alla collezione è il mono orecchino di alta gioielleria che richiama proprio la V di Valentina, è l’ Uali.

Gli Uali si possono indossare come orecchini singoli o a due, hanno un prezzo di circa 99 euro e hanno un design decisamente diverso dalla collezione di Chiara: sportivi, dinamici, minimal e attenti al dettaglio, ad una base color oro o argento accostano sottili strisce colorate, rappresentano esattamente il carattere, la determinazione e la tenacia di Valentina, che ha fatto della sua idea e visione dei bijoux una linea pensate per tutte quelle ragazze che amano fare della moda espressione della propria personalità. Perfetti da includere tra le idee regali per quell’amica wonder woman o per la sognatrice che ha bisogno di un porta fortuna per continuare ad inseguire i suoi sogni.

Gli Uali sono disponibili in versioni minimal chic composti dalla sola V oppure tra le novità di quest’anno c’è il Caro Zirconia, che incrocia la V iconica del brand in una forma geometrica. Una versione decisamente più sofisticata e scintillante, perfetta per illuminare un look da sera.

