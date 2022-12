Nella vostra lista di idee regali sorprendenti e di lusso aggiungete Twentynine Palms e sarete ricordati per sempre!

Brand Ambassador di Gucci da tempo immemore – e nell’era Michele appena trascorsa ancor di più! -, sapevamo che Jared Leto avesse un certo gusto per moda ed estetica, ma che si lasciasse affascinare dal mondo del beauty al punto da entrarci a gamba tesissima non avremmo mai potuto immaginarlo! Invece è successo e questa linea beauty di lusso ed esclusiva potrebbe entrare dritta nelle idee regali di questo Natale 2022: un appunto vivamente consigliato a chi è in cerca di regali originali e non convenzionali e sopratutto importanti!

Regali beauty Natale 2022: alla scoperta di Twentynine Palms, la linea beauty di Jared Leto

Anche se Jared Leto continua ad affermare di non essersi mai interessato ai prodotti beauty, la sua pelle perfetta confermerebbe il contrario: l’attore e cantante non ha mai nascosto i suoi precetti di vita sana ma evidentemente una beauty routine in qualche modo deve seguirla, dato che la sua prima linea beauty di prodotti ne comprende non pochi.

Twentynine Palms, che dichiaratamente omaggia la città omonima all’ingresso del Joshua Tree National Park è un omaggio al deserto, ma è soprattutto la dichiarazione di un lifestyle naturale e genderless. Alla base infatti della nascita di questa linea c’è il desiderio di invitare chi l’acquisterà a prendersi cura nella maniera più naturale possibile di se stessi. Motivo per cui la formulazione di ciascuno dei prodotti della linea, che va dalla crema viso al contorno occhi, dalla maschera ai prodotti tonificanti, è stata selezionata con estrema cura.

“Trattandosi di un ambiente estremo e spietato, questi ingredienti devono essere incredibilmente resistenti per sopravvivere” , ha affermato Leto in un’intervista rilasciata a Vogue, sottolineando il potere ricostituente che caratterizza i prodotti che tra gli estratti comprendono retinolo, ceramidi e fico d’india, prezioso per la riduzione delle occhiaie.

Quanto costa e dove acquistare Twentynine Palms

Sembrerebbe facile rispondere a questa domanda ma in realtà non lo è. La linea beauty di Jared Leto infatti mantiene la sua esclusività anche nella ricerca di Google, che non rimanda a rivenditori online o fisici in cui poterla acquistare. Instagram invece a partire dalla pagina ufficiale del brand aiuta molto di più, perché il sito è l’unico posto da cui poter visionare, scegliere ed ordinare i prodotti che possono essere tranquillamente spediti in Italia.

I prezzi partono dai 35 euro del siero purificante fino ai 156 euro del kit skin care o i 175 euro della pregiata sciarpa in edizione limitata, in perfetto stile Leto e caratterizzato dall’effetto tie-dye pastello che richiama le nuance del deserto. Il packaging è in nero e in viola e si presenta in una confezione dall’allure elegante e sofisticata. Qualunque prodotto scegliate, l’effetto wow è assicurato!

