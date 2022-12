Pratici, comodi e con un innato tocco di sensualità i jeans stretti sono un must have ad ogni stagione

Pratici come un paio di leggings, i jeans stretti più calzano a pennello come una seconda pelle e più ci fanno impazzire perché nel corso di una giornata è praticamente come non sentirli! Di modelli in giro ce ne sono diversi, ciascuno per incontrare gusti diversi, prestarsi di più a contesti eleganti o casual, ma sappiate che a fare la differenza per rendere questi jeans particolarmente versatili è il mix and match che indosserete. La loro natura infatti è molto particolare: con un maglie attillate e corte o top possono diventare particolarmente sexy, con un maglione o una maxi t-shirt possono diventare i pantaloni casual da indossare dal lavoro al tempo libero. E sono perfetti ad ogni stagione!

Jeans stretti in vita e larghi sotto: come abbinarli in inverno, mezza stagione ed estate

Sono i più cercati, prima ancora degli skinny jeans classici, il modello a sigaretta per intenderci. I jeans stretti in vita e larghi sotto hanno sicuramente acquistato un certo appeal quando post pandemia la visione comfy ha rivoluzionato tutto: si tratta infatti di modello che dalla vita fino alle ginocchia sono stretti, per poi terminare a campana o zampa, strizzando l’occhio alle tendenze 70’s.

Jeans a zampa

D’estate sono di tendenza anche nella versione strappata che fa anche subito Y2K, versatili anche nelle mezze stagioni, d’autunno da indossare con un paio di calze sottili magari. Anche in questo caso si può scegliere tra modelli a vita alta, che possiamo abbinare con t-shirt larghe da annodare in vita o con crop top se vogliamo enfatizzare la loro allure sexy. Diversamente bluse, camicie, chemisier lungo saranno perfetti per un look più sobrio. Possiamo indossarli con una paio di décolléte a punta, così che si intravedano dai modelli a zampa o con un paio di sneakers.

Jeans in passerella

– E d’inverno? Scorprirete negli skinny una perfetta alternativa ai leggings! Sono perfetti infatti da abbinare con cardigan, maglioni lunghi e maxi pull, con stivaletti per un look più pratico e casual da sfoggiare a lavoro o nel tempo libero, décolleté o mocassini se volete un abbigliamento più sofisticato, ricercato e glam!

Skinny in denim classici + stivali cuissardes e stivaletti, la combo perfetta

C’è una combo che davvero non conosce stagione, ed è quella che abbina gli skinny jeans classici, quelli più stretti che mai dall’effetto seconda pelle agli stivaletti o agli stivali cuissardes. Un look che possiamo naturalmente variare a seconda della stagione. D’estate ad esempio le calzature alternative con cui abbinarli sono sandali e mules, stivali traforati in camoscio saranno perfetti per l’autunno e la primavera.

Crop top e jeans

– D’inverno possiamo divertirci ad abbinare diversi modelli di stivali, anche un paio di texani: con un maglione lungo o midi otterremo un country look da city originale e pratico in un colpo solo! E per chi ama uno stile sportivo, gli stivaletti a metà gamba o alla caviglia saranno insieme ai vostri skinny l’abbinamento versatile da cui non separarsi mai più. Con un top in paillettes o in pizzo, sarete sporty-chic con un tocco di sensualità!

