Dall’office look alle grandi occasioni il tailleur riscrive le sue regole ricercando una nuova eleganza o un’allure naif.

Dalle passerelle dell’autunno/inverno 2022-2023 è emerso il desiderio di sperimentare, giocare con una e più tendenze, per una moda che non guardi tanto al gusto ma si cucia sulla nostra personalità e le nostre preferenze. A questa ondata di “personalizzazione” non è sfuggito il tailleur, un classico del guardaroba femminile a cui le star non rinunciano neppure sul red carpet. Generalmente amatissimo per l’allure androgina che dona al corpo femminile, regalando quel giusto fascino di mistero, il tailleur di questa stagione però vuole riscoprire tutta la sua potenza ultra glam al femminile, preferendo la gonna al pantalone.

Tailleur donna con la gonna, la tendenza sulle passerelle moda autunno/inverno 2022-2023

Più gonne, meno pantaloni sui tailleur: questo sembra essere il motto di questa stagione invernale 2022-2023 e anche se è inverno niente paura, perché mai come quest’anno le calze saranno l’accessorio più utile e glamour. In questo caso però il rischio freddo è ammortizzato perché i nuovi tailleur di questa stagione prediligono le gonne midi, riportando in auge un look dal sapore antico.

Femminile, allo stesso tempo rigoroso e dalla silhouette definita è il tailleur by Dior che non può non comporsi dell’iconica bar jakcket abbinata ad un’ampia gonna lunga a ruota. Audace anche la texture, in un patchwork black and white di quadri e quadretti.

L’imperare dello stile college non può che far tornare ancor più voglia di riscoprire la bellezza del tailleur, che mette da parte le misure rigorose, giocando con tagli avvolgenti o persino naif, per chi lo ama più comodo, largo, naif, quasi disordinato e inaspettato. Il tailleur secondo Miu Miu varca le porte dell’office look e si indossa con una gonna lunga tubino, blazer ampio e morbido lasciando scoperto il bacino.

La giacca infatti è uno dei focus innovativi del nuovo dress code del tailleur di tendenza in questa stagione: la si preferisce ampia, meno rigida e rigorosa e persino lunga oltre il bacino e oltre, pronta ad adattarsi ad ogni fisico ma anche per essere facilmente portata liberamente aperta. Sarà poi la nostra destinazione a suggerirci cosa mettere sotto, anche se in vista di eventi è valida anche l’opzione “sotto la giacca niente”.

Come indossarlo: le nuance a contrasto e gli accessori per valorizzarlo

Una laurea, un evento, una festa, soprattutto quando a Dicembre, complici le feste, in agenda scattano più appuntamenti mondani e non possiamo farci trovare impreparate. Look monocromatici, a contrasto fino anche a tre colori, in queste occasioni non ci sono regole, mentre ad appuntamento in ufficio il black and white vince sempre.

Spille per decorare la giacca blazer, maxi pochette o mini da portare sotto braccio per impreziosire il look verso un tocco ancora più femminile, ma più di tutti l’accessorio che potrà rendere lo stesso tailleur sempre più versatile è la cintura. Per valorizzare i fianchi, donarci un look più sensuale, è il must have che quest’anno va senz’altro a nozze con il tailleur e ne ridefinisce completamente l’estetica. Da indossare sopra o sotto il tailleur, as you like it.

