Ancora una volta è lezione di stile con Giorgio Armani, che ha presentato la collezione Neve a St.Moritz

Raccontare la bellezza delle moda invernale attraverso i colori dei paesaggi ad alta quota innevati o baciati dal sole, indossando capi comodi, ma soprattutto capaci di tenere al caldo senza rinunciare alla praticità. Sembra regalarci questa prospettiva la sfilata Neve di Giorgio Armani, dove nella bellissima St.Moritz Re Giorgio ha organizzato un evento di quattro giorni ad alta moda per presentare gli impegni sostenibili del brand e le collezioni prettamente dedicate all’abbigliamo da scii e dopo sci, almeno sulla carta. Perché questa collezione viene voglia di indossarla anche in città e vien voglia di rivedere e aggiornare il proprio guardaroba per le basse temperature.

Armani sfila a St. Moritz: Neve è la collezione dello snow look ad alta quota

St.Moritz è la prima delle diverse tappe previste da questo winter tour Armani, che non parla solo di moda ma anche di sostenibilità: l’evento infatti è stato organizzato in collaborazione con l’Ente del Turismo svizzero e progettato per minimizzare l’impatto ambientale evitando lo spreco alimentare e l’utilizzo di plastica monouso, incentivando riuso e riutilizzo di materiali, promuovere la raccolta differenziata e di utilizzare illuminazione Led per neutralizzare tutte le emissioni di gas serra residuali.

Questa cornice racconta anche la portata della collezione, lanciata negli anni ’90 e riveduta e corretta oggi, raffinata e più ricercata pur se pensata per il tempo libero da trascorrere sulla neve, spesso all’insegna dello sport, ma anche per una passeggiata in città. I volumi infatti sono particolarmente contenuti: c’è un’estetica pratica, hi-tech, che riscrive lo snow style che può approdare anche in città grazie al tocco minimal e sofisticato che da sempre distingue l’universo Armani. Eleganti e delicati anche i colori che celebrano nuance pastello d’ispirazione attinta al mondo della neve e alla natura d’inverno.

Snow look: I must have dalle neve alla città secondo Re Giorgio

Potremmo partire dal meraviglioso coat in stile navy indossato da Giorgio Armani e arrivare ai pezzi chiave della collezione Neve per rivedere il nostro guardaroba invernale, dove è senz’altro l’accurata scelta dei tessuti e dei must a permetterci di “stratizzare” il nostro look, ma non troppo. La prima lezione di neve è che il must have che non può mancare per resistere all’inverno è l’effetto pelliccia: dai colbacchi ai cappelli, dalle giacche ai cappotti, basta un solo dettaglio per essere subito chic.

Poi ci sono gonne e pantaloni hi-tech impermeabili, caldi e prova di precipitazioni, la cintura in nylon nel dress code elegante si fa più sottile ed è in pelle, da indossare con piumini ammortizzati dalla texture ergonomica. Spazio poi ai classici, il velluto e le fantasia geometriche che strizzano l’occhio ai maglioni dall’allure anni ’80. Il fashion tips da rubare sono lacci o cinture da stringere dolcemente in vita per dare silhouette anche a capi over e ampi.

