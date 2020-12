Idee fashion da fare a Natale alla propria amica: ecco 5 regali alla moda a poco prezzo che non ti faranno sfigurare!

Quando si avvicinano le feste natalizie, oltre all’entusiasmo che proviamo nel vedere le città addobbate e i negozi pieni di decorazioni di Natale, non possiamo fare a meno di pensare ai regali da fare ad amici e parenti. La scelta potrebbe rivelarsi molto semplice specialmente per la nostra amica amante della moda. Se conosciamo bene il suo stile e il suo modo di vestire, possiamo otpare per alcune tendenze del momento e, perché no, regalarle una borsa che desidera da tempo o un bellissimo cappotto adatto al suo look. Non preoccupatevi: anche con un budget non eccessivamente alto possiamo fare un gran figurone! Scopriamo, quindi, 5 idee fashion da regalare a Natale!

Regali di Natale fashion: 5 idee a poco prezzo

Se abbiamo un budget non troppo alto e desideriamo rendere felice la nostra amica fashion addicted, possiamo dare uno sguardo anche online per trovare i migliori pezzi.

–Cappotto in pelliccia sintetica. Non dobbiamo necessariamente spendere chissà quanto, perché la pelliccia sintetica si trova anche ad un prezzo accessibile. Per stupire la nostra amica, possiamo optare per un modello super colorato!

–Sciarpa tartan. La possiamo trovare davvero ovunque e a qualsiasi prezzo, la sciarpa modello tartan è uno dei must di stagione da non perdere. Se la nostra amica, quindi, non ne ha ancora una possiamo renderla felice con poco! È una tendenza a cui non puoi sfuggire…

–Maglione oversize. Il maglione è un capo essenziale per affrontare al meglio il freddo dell’inverno. Di modelli di tendenza per quest’autunno inverno ce ne sono tanti, ma quello più gettonato tra le fashion addicted è il modello oversize! Potrebbe essere un’idea regalo molto carina.

–Stivali texani. Gli stivali più gettonati dell’autunno inverno tra le tendenze street style sono senza ombra di dubbio i texani. Per uno stile ribelle ma allo stesso tempo molto chic ed elegante, sono un perfetto regalo di Natale all’insegna della moda!

–Pantalone in velluto con dolcevita a costine. Per un look elegante e raffinato, possiamo regalare alla nostra cara amica un completo composto da pantalone in velluto con un dolcevita a costine, entrambi di tendenza per l’autunno inverno. A poco prezzo possiamo trovare sia uno che l’altro direttamente da H&M.

Fonte foto:

https://www.pexels.com/it-it/foto/arco-celebrazione-espone-fiocco-1687045/