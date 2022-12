L’abbinamento più discusso di sempre torna in auge ed indossarlo non è più peccato: quest’inverno sandali e calze insieme sono ammessi

Qualche estate fa il peccato più grande di sempre era quello di uscire in ciabatte e calzini – una tendenza super vip -, una storia simile potrebbe ripresentarsi con la tendenza di ripescare i sandali dell’estate o magari scegliere un modello esclusivamente invernale ed indossare con un paio di collant, calzini o gambaletti. In realtà a rendere sexy e appetibile questa tendenza è anche la grande stagione che stanno (ri)vivendo le calze: una preziosa seconda pelle di strass, disegni geometrici, semi trasparenti in lurex o magari a tinta unita ma morbide e calde, da permetterci di indossare mini gonne e abiti corti. Un motivo più che valido e che trova spesso in look d’occasione nei sandali la calzatura perfetta per un tocco chic e sensuale.

Calze e sandali d’inverno: la tendenza un po’ street e un po’ chic

In un’ottica di sostenibilità in effetti pensare di poter indossare i sandali estivi includendoli nel parterre delle scarpe invernali potrebbe spingerci anche ad acquistare qualche décolléte in meno. Ma non è forse solo questa prospettiva ad aver acceso questa tendenza. C’è piuttosto un desiderio di osare, uscire dai confini dei dress code in nome di un mix and match che aiuta a rendere sempre più unico il proprio stile.

L’idea infatti è stata per lo più innescata dallo street style ed è di matrice Y2K. Negli anni 2000 infatti sandali e calzini erano l’estremo connubio indossato dai fashion addicted alle sfilate, la moda street poi ha osservato e rubato. I calzini quindi, di spugna, nylon, lana, trasparenti o doppi, hanno richiesto una fantasia sempre più fervida per farsi notare e diventare quasi una cosa sola con i sandali. I modelli in lana e in spugna d’inverno non posso che essere i più gettonati, certo non comodissimi ma almeno caldi. Da non sottovalutare anche i collant, che quest’anno sono accessorio must have, pronti a valorizzare qualsivoglia mini abito.

I look di Dsquared2, Jacquemus e…Chiara Ferragni

Alla domanda quali siano gli abbinamenti più cool da realizzare per indossare calze o calzini, la risposta arriva direttamente dalle passerelle e dalle campagne moda, dove d’inverno la necessità di ricoprirsi di strati diventa assolutamente fashion. Non abbiate timore quindi di osare con leggings o calze doppie e calzini da mostrare in bella vista indossando un paio di sandali, parola di Dsquared2.

– Tono su tono è invece il dress code preferito da Jacquemus per indossare questa tendenza che il brand approva sia d’estate che d’inverno, preferendo gambali sotto il ginocchio, per un effetto meno cutie e decisamente più sexy.

– Non può mancare all’appello anche Chiara Ferragni, quasi regalandoci l’ultima certezza che a questa tendenza non possiamo dire assolutamente di no. Da ambassodor Calzedonia l’influencer ama sfoggiare i sandali soprattutto con collant colorati come viola, fucsia, tono su tono o da valorizzare con un paio di sandali neri, realizzando anche look prêt-à-porter.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG