Se un tempo i maglioni natalizi erano etichettati come demodé, nel 2022 la storia è decisamente cambiata…anzi l’errore è non averlo!

Siamo onesti. Molti di noi fino a qualche anno fa dinanzi all’idea del cugino o dell’amico di turno che proponeva di vivere le feste di Natale nel dress code maglioni di Natale mode on inorridire era la prassi, e si sperava che a farlo si fosse in tanti così da rendere remota la possibilità che l’indecente proposta venisse accolta. Adesso invece sembra essere vero il contrario, perché i maglioni di Natale, tra neve, pupazzi di neve, schiaccianoci ed omini di pan di zenzero sta diventando una tradizione e un must have per vivere un Natale fashion. E così sia!

Maglioni di Natale: dall’allure anni ’80 passando per i 2000 ad oggi, un po’ di storia

Il maglione di Natale sa decisamente di anni ’80: pensare di acquistarne uno, indossarlo, ci fa immediatamente pensare a quei telefilm dove amici e famiglie si ritrovavano in una baita di montagna tra cascate di neve ed indossando quelli che per un po’ sono stati chiamati ugly sweater. Cervi, decorazioni e cornici geometriche o a fiocchi di neve in combo di colore che mescolavano blu, rosso, verde o bianco, erano le fantasie ricorrenti.

La tradizione di indossare questo maglione in occasione delle festività, meglio ancora se alla Vigilia o nel giorno di Natale, nasce nel Regno Unito, trasmessa all’America e arrivata a noi fino ad oggi grazie alla nostra sensibilità alla cultura anglo-americana.

In realtà questi maglioni erano un modello che verso la fine dell’800 si diffuse per lo più in Scandinavia, dove il motivo geometrico nasceva per distinguere le diverse comunità di pescatori. Dall’utile al fashion è un attimo e complice il clima e le atmosfere suggestive di montagna, il maglione caldo e colorato a tema natalizio ne ha fatta di strada. Memorabile è il modello indossato da Colin Firth nel diario di Bridget Jones e prima ancora di lui la carrellata di maglioni visti in film che dagli anni ’80 in poi hanno iniziato ad essere ambientati nel clima natalizio.

Christmas jumper: I modelli più belli del 2022 e come indossarli

Da ugly sweater a Christmas Jumper nell’inverno 2022 i maglioni di Natale vivono il loro momento migliore. Non c’è una collezione d’alta moda o di fast fashion che non abbia incluso uno se non più modelli: i più amati di quest’anno sono quelli con gli schiaccianoci, i pinguini, i pupazzi di neve, meglio ancora se anche luminosi. Tornano però anche le fantasie classiche rivisitate, quelle geometriche o i fiocchi di neve.

Come si indossano? Chiedetevi se volete essere vintage e in quel caso non potrete che indossare questi maglioni con un modello baggy o pantapalazzo, rigorosamente con un paio di sneakers. Se invece volte strizzare l’occhio ad un British look una gonna scozzese sarà perfetta, con un paio di Mary Jane o stivaletti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG