Fa gola ancora oggi come ieri, continuando a scrivere la storia della moda: ecco perché non possiamo rinunciare al tubino nero anche nel 2022

Potremmo ricorrere ad una serie di metafore per parlare dell’alluce intramontabile e insostituibile del little black dress: certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, per dirla in musica, o semplicemente ci basta pensare a quel rapporto speciale che abbiamo con amiche che magari non vediamo per lungo tempo, ma quando ci si rivede è come se ci si fosse viste tutti i giorni. E lì hai la certezza che hai di fronte un legame indissolubile, esattamente come quando a corto di idee o a caccia di qualcosa di speciale incontriamo lo sguardo del nostro tubino nero nell’armadio. Colpo di fulmine! Nel 2022 basta una body chain, una cintura, un collier – Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany insegna – e siamo pronte a conquistare la scena, ovunque si vada!

Tubino nero o Little black dress: storia di un abito formato mini che vive nei secoli dei secoli

Siamo nel 2022 e nell’eterno ritorno dell’uguale della moda ci sono senza dubbio pezzi che non conoscono stagione, magari evoluzione, aggiornamento, ma restano lì immacolati dinanzi ad ogni tendenza. Il tubino nero, strategica idea di Coco Chanel negli anni ’20, è un classico della moda femminile che ha saputo sempre reinventarsi. Sportivo, elegante, super sexy, romantico, cambia restando sempre lo stesso. Corto, midi, lungo, su di lui possiamo sempre contare.

Lady Diana che lo trasformò in revenge dress, Audrey Hepburn e il suo iconico Givenchy, Madonna, Marylin, Naomi Campbell, Kate Moss, non c’è icona del mondo del costume che non abbia ceduto al suo fascino almeno una volta. E e le icone di oggi come quelle di un tempo sanno benissimo quanto questo abito minimal chic sia un must have del guardaroba perfetto di ogni stagione.

Il little black dress oggi: I look ispo di Elodie, Chiara Ferragni, Dua Lipa

E se in questo periodo di festività avete deciso di “riciclare” e di far rivivere quel little black dress che forse non indossate da tempo, basta dare un occhio ad Instagram per farvi affascinare da un po’ di look inspo che ci suggeriscono come portare e personalizzare questo pezzo evergreen in stile contemporaneo.

Chi è ben consapevole di quanto il little black dress corto o lungo sappia essere incredibilmente sexy è Elodie. Non solo nei suoi video ma anche in occasione di eventi e serate abbiamo visto la cantante puntare su questo must have, scegliendo modelli dall’appeal contemporaneo impreziositi da spacchi in pizzo o trasparenze.

Restando nel parterre musicale, dove spesso questo abito incontra fortuna, più romantico e vintage uno degli ultimi modelli indossati da Dua Lipa: gonna strutturata e top halter neck in raso, un mini dress minimal ma sensuale con eleganza.

D’estate, d’inverno, nel guardaroba di Chiara Ferragni i mini abiti neri ma anche lunghi sono un pezzo irrinunciabile che riesce ad indossare anche in versione casual chic grazie alla sua predilezione per i mix and match. Attenta a scegliere sempre gioielli luminosi che vivacizzino il nero, ci suggerisce come un cappello possa stemperare l’importanza che questo modello conserva per natura.

