Se non riuscite a contenere la voglia di uscire con un paio di trecce e di indossare outfit in bianco e nero, benvenute nel club di Mercoledì

Da Bridgerton al La regina degli scacchi, da Emily in Paris a Mercoledì, aggiungendo anche la Vans mania delle slip-on bianche scoppiata con Squid Game, le serie Netflix sono una fucina di fashion idee in costante crescita.

E che accadesse anche con Mercoledì, considerata la grande importanza che il regista Tim Burton riserva al comparto costumi e scenografia, un po’ potevamo aspettarcelo. Dall’uscita della serie infatti su Instagram la condivisione di hair look di trecce, outfit total black o black and white, un po’ per gioco e un po’ per gusto hanno iniziato a spopolare. E anche se Halloween è passato da un pezzo, è chiaro che il dark e il gothic style nel periodo invernale sanno sempre suscitare un certo fascino.

Il dark style di Mercoledì, la serie Netflix di Tim Burton: il beauty e l’hair look

Di cosa abbiamo bisogno per realizzare il dark style secondo Mercoledì? Prima di tutto guardare la serie e appuntarsi i total look di Mercoledì Addams episodio dopo episodio: occhio infatti non solo ai capi ma anche ai beauty look, dark ma mai eccessivi, perfetti se vogliamo puntare alla sera o durante una giornata uggiosa su un trucco dark. Rossetto bordò, ombretto nero, fard dalle tonalità scure e decise, mascara e eyeliner da usare con parsimonia o da eccedere se si prevede una serata danzante.

Le trecce ovviamente sono il tratto distintivo di Mercoledì: da portare sciolte lasciandole cadere rigorosamente sulle spalle o avvolgerle per un’acconciatura alta e più elegante, accompagnate da una frangetta da dividere in due, così come mostrato nel backstage pubblicato da Netflix. Per personalizzare il nostro look possiamo decorarle anche con fermagli o elastici glitterati o con applicazioni.

I capi must have: gilet, camicia e midi dress

Il guardaroba di Mercoledì è alquanto variegato ma possiamo individuare alcuni capi must have: gilet di lana, camicia con colletto grande e la gonna a pieghe lunga, a cui Mercoledì aggiunge anche la giacca che caratterizza la sua divisa scolastica. Un look che richiama la tendenza college style rilanciata nell’anno ma in una chiave più classica e preppy, senza tagli crop.

Tra le texture Mercoledì ama il gessato e le fantasie a quadri e a righe che caratterizzano maglioni e gilet bianchi e neri, mentre tra gli accessori spicca la cravatta. Aspettiamoci che nei prossimi mesi proprio questo accessorio possa essere rivisitato e rilanciato dalle passerelle, non solo su camicie ma anche magliette.

Non manca ovviamente anche il capo più femminile e romantico di Mercoledì, gli abiti. Nella serie vediamo due modelli diventati già iconici: l’abito lungo nero in tulle e ruches, protagonista del ballo cult della protagonista e il midi dress nero con microfiorellini gialli. E le scarpe? Niente mocassini, Mercoledì punta per i look casual su scarpe platform con suola a carrarmato e su Mary jane per look eleganti.

