Stanno bene a tutte, dai modelli per la pioggia a quelli più sofisticati gli stivali sotto il ginocchio sono le scarpe più versatili di sempre

Alzi la mano chi non ne ha almeno un paio da indossare ad ogni stagione! Gli stivali sotto il ginocchio, dai modelli evergreen in pelle a quelli in stile calosce a prova di pioggia passando per quelli più sofisticati in camoscio piacciono proprio a tutte e di motivi non ce ne sono almeno due. Il primo è che davvero si indossano al volo, basta indossarli direttamente o tirare su la cerniera, il secondo è che stanno bene a tutte, basta solo fare attenzione a qualche dettaglio per valorizzarli al meglio.

Stivali sotto il ginocchio: a chi stanno bene e come scegliere il modello perfetto

Rispetto ai cuissardes, decisamente più avvolgenti al pari di una calza e che alle volte possono risultare troppo stretti se si ha una coscia più pronunciata, gli stivali sotto il ginocchio classici mettono d’accordo tutte proprio perché sono pensati per adattarsi alla corporatura di tutte.

Quando si sceglie un modello però occhio al gambale: provateli anche più di una volta per comprendere se quello che avete scelto è adatto a voi, se calza in maniera comoda soprattutto se avete in previsione di indossarli ogni giorno. Generalmente i gambali sono proporzionati al numero di scarpe, più piccolo sarà il numero più stretto e basso sarà il gambale.

Occhio naturalmente anche a scegliere il tacco giusto pensando alle vostre esigenze e senza strafare, ne andrà della vostra andatura! Se non siete abituate a tacchi alti e sottili, ci riferiamo soprattutto a quelli a spillo, e necessitate di una calzatura casual potete sceglie comunque un tacco alto ma meglio dritto, rettangolare o anche squadrato se cercate qualcosa di particolare. Modelli dalle altezze sofisticate meglio relegarli solo a party e ricorrenze speciali, dove possiamo soffrire solo per un po’!

Fate attenzione a scegliere inoltre degli stivali al ginocchio che vi valorizzino, non sottovalutate nessun particolare. Ci sono modelli che ad esempio tendono ad evidenziare un ginocchio sporgente, gambe troppo sottili o polpacci grossi. Scegliamo quindi un modello che ci faccia sentire in armonia con noi stesse secondo il nostro gusto e la nostra sensibilità.

Come indossare i boots sotto il ginocchio: romantici, sportivi, eleganti

Non solo stanno bene a tutte, ma stanno bene anche su tutto: look casual, eleganti, sportivi, dalle texture più semplici, decorate, preziose, sofisticate, una collezione di stivali può raccontare molto di noi. Il modello passepartout però che vince d’inverno sono senza dubbio quelli in camoscio.

Un po’ romantici con una minigonna, un po’ sportivi con i jeans skinny o zampa lasciando intravedere solo la punta sono il giusto sprint di cui si ha bisogno per iniziare bene una giornata o godersi il tempo libero in una calzata comoda e avvolgente al punto giusto. Tra i modelli evergreen da non sottovalutare quelli in pelle in stile Harley Davidson, per dare un tocco motorcyle al vostro look.

In realtà averne un solo paio non basta perché le proposte sono tantissime: stringati, ricoperti interamente di strass, sono i modelli più sofisticati che rivelano tutta l’eleganza che è capace di sprigionare questo modello, insieme anche ad una buona dose di sensualità. Tacco a spillo, gambale morbido e tempesta di strass, sono quelli da sfoggiare a party e feste danzanti.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG