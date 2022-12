Le tendenze nail art non si fanno trovare impreparate a Natale: renne, fiocchi di neve e colori metallizzati impreziosiscono le nostre unghie per accontentare i gusti di chi cerca creazioni sofisticate e chi invece desidera puntare solo su colore e luminosità.

Le ultime tendenze nail art puntano sull’effetto multicolor e Natale i colori più amati non posso che essere il verde, il rosso e il bianco, spesso in versione glitter o semplici per poter aggiungere e desegnare decorazioni a tema feste.